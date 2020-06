En plena pandemia, Cuba envía a prisión a una opositora

En plena pandemia, cuando numerosas organizaciones internacionales han recomendado aliviar el hacinamiento en las prisiones y liberar a los presos políticos, el régimen cubano se dispone a enviar a una mujer a la cárcel.

La opositora Keilylli De La Mora Valle, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y CubaDecide, fue condenada a un año y seis meses de prisión.

La mujer deberá presentarse el jueves en el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos desde donde será trasladada a prisión.

En el juicio celebrado el 7 de mayo, fue juzgada por los delitos de Propagación de Epidemias, Desacato, Resistencia y Desobediencia. La UNPACU ha dicho que se trata de delitos falsos.

La también activista del Movimiento Consenso Ciudadano fue arrestada en abril en la ciudad de Cienfuegos en una calle muy cerca de su casa cuando se quitó el nasobuco para fumar.

Según relató entonces a nuestra emisora, un policía la increpó, la detuvo y la llevó para la Unidad Municipal de la Policía de Cienfuegos, donde recibió una golpiza.

"En señal de protesta, y para evitar que ese hombre siguiera golpeándome, me quité la ropa. Luego comencé a gritar consignas contra "la revolución" y fue entonces que una mujer policía me esposó y llevó al calabozo", explicó la joven.

Relató que horas después la llevaron al hospital, el médico certificó que no tenía lesiones y la devolvieron a una celda junto a una señora que había estado bajo observación en un centro de aislamiento para sospechosos de coronavirus.

"La mujer me dijo que no debieron ponerme con ella, pues había estado en un centro de aislamiento, y aunque la prueba dio negativa aún no habían pasado los 15 días que se establecen para saber "si tenía coronavirus o no", precisó.