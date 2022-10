En Miami, una exposición sobre ritmos afrocubanos

Alrededor de 40 cubanos con orden de deportación detenidos esta semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE), en el sur de Florida, fueron liberados en la noche de este sábado tras las protestas de familiares y miembros de la comunidad cubana en el exilio.

Los cubanos, que permanecen en Estados Unidos desde hace menos de dos años, pendientes de deportación bajo la orden I220B, dijeron a medios locales que seguirán intentando regularizar su estatus migratorio en el país, adonde llegaron en busca de mejores oportunidades y libertad, y donde no han cometido ningún delito.

En una transmisión en vivo por redes sociales, el reportero Alexis Boentes, del canal hispano Telemundo 51, captó el reencuentro de los cubanos con sus familiares, en las afueras del Centro de Procesamiento de ICE en Krome, en el condado Miami-Dade, a donde fueron trasladados desde Broward.

Los cubanos no fueron informados sobre el motivo de la detención, y hasta el momento "no hay respuestas; no se sabe si fue realmente un error", dijo Boentes.

En declaraciones recogidas por el periodista Mario Pentón, de la cadena hispana América Teve, uno los liberados dijo que la detención fue una injusticia.



"Nos trancaron ahí injustamente, porque nosotros estamos legal aquí, y lo estamos haciendo todo por la ley. No tenemos ningún tipo de problema, y lo que necesitamos es que haya apoyo para seguir haciendo documentos... Estamos bien en este país. Este es el país de la libertad", manifestó.



La congresista cubanoamericana, republicana por la Florida, María Elvira Salazar, que atribuyó la detención de los migrantes a una petición del régimen de La Habana a Washington, agradeció a las autoridades de Inmigración por la liberación de los cubanos.

"Gracias por haber escuchado nuestro clamor. Era una injusticia detener a cubanos que tienen Parole, y que no habían cometido ningún crimen en los Estados Unidos, solo y exclusivamente, porque Cuba se los estaba pidiendo. Gracias a Dios que vieron la luz. Y me encanta, porque los familiares están contentos (...). Seguimos vigilantes, para que ese arreglo que pueda haber entre la Administración Biden y [el gobernante cubano Miguel] Díaz-Canel no se lleve a cabo".



Por su parte, la senadora demócrata por Florida, Annette Taddeo, afirmó en un video que conversó con la Administración Biden y recibió la noticia de la liberación de los cubanos detenidos por ICE.

"Les doy las gracias a ellos por investigar esto. Ahora tenemos que asegurarnos de que esto jamás suceda de nuevo. Los demócratas y los republicanos debemos permanecer unidos con el exilio cubano", subrayó.



Según dijo la semana pasada el abogado Willie Allen, experto en temas de Inmigración, a AméricaTeve, los arrestos ocurrieron, además de en Florida, en Arizona y Nueva Jersey.

"Parece que es una política nueva de ICE, que las personas que estaban en libertad bajo supervisión están siendo recogidas", señaló Allen.

El experto recordó que "la 220B nunca es una entrada legal" a Estados Unidos. "La 220B siempre es una entrada de deportación, y estás aquí porque el país tuyo no te ha recibido", subrayó.

En abril de este año, la Administración Biden pidió a Cuba retomar los vuelos de deportación a cambio de acelerar los trámites de visas.

Durante una ronda de conversaciones en Washington, la delegación estadounidense solicitó a la cubana regresar al acuerdo migratorio de 2017, por el que Cuba recibía a los cubanos que deportaba EEUU, estudiando “caso por caso”, a cambio de que Washington avance en el proceso de tramitación de visados "fuera de La Habana".

Según denuncias de ICE a principios de 2022, Cuba no había aceptado ninguna deportación de sus nacionales en EEUU, mediante vuelos comerciales o chárter, desde octubre de 2021.