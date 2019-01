En memoria del líder estadounidense por los derechos civiles

El tercer lunes de cada enero, es un feriado federal en Estados Unidos desde 1983, ya que se conmemora la lucha de Martin Luther King por la igualdad racial, además de ser una fecha cercana a su cumpleaños.

En este día se promueven los derechos humanos de todos los estadounidenses, sin importar sus antepasados.

Esta conmemoración se celebra con homenajes en las calles, además de eventos y marchas a lo largo del país, en algunas escuelas y universidades se les enseña a los estudiantes acerca de su legado.

Otra manera de celebrar este día, es ofreciéndose como voluntario para apoyar ciertas causas que consideren, el activista habría respaldado.

Martin Luther King fue un importante líder de los derechos civiles. Un líder del movimiento en contra de la segregación racial, que también es reconocido por su discurso más famoso “I have a dream” ante más de 200,000 mil personas en Washington. D.C.

Fue un defensor de la protesta no violenta y se convirtió en el hombre más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz en 1964.

El 2 de abril, un día antes de su muerte, sus palabras fueron casi proféticas durante su discurso en el Mason Temple, “¿Qué es lo que podría ocurrirme por parte de nuestros malvados hermanos blancos? Como todo el mundo, a mí me gustaría vivir mucho tiempo. La longevidad es importante, pero eso es algo que ahora no me preocupa. Yo sólo quiero cumplir la voluntad de Dios. ¡Y Él me autorizó a subir a la montaña. Estoy muy feliz esta noche. No tengo ningún temor. No tengo miedo de ningún hombre. ¡Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor!".

En el último día de su vida, King se encontraba en Memphis Tennessee, había viajado para apoyar la huelga de los trabajadores de recogida de basuras.

Su asesino, James Earl Ray, fue un prófugo de la justicia, racista blanco, que provenía de una familia humilde. Ray se hospedó enfrente del lugar donde estaba Martin Luther King, quién aprovechó la oportunidad para dispararle a King cuando se encontraba en el parqueadero del motel.

En la actualidad, este motel es el Museo Nacional de los Derechos Civiles, y la habitación 306 es una reconstrucción de cómo había quedado aquel lugar. King tenía 39 años. Era oriundo de Atlanta, Georgia, y nació el 15 de enero de 1929.