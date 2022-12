En mal estado de salud sacerdote yoruba arrestado por protestar el 11J

El preso político del 11J y sacerdote yoruba Loreto Hernández García, quien padece diabetes e hipertensión, no está recibiendo los medicamentos que necesita y tampoco atención médica en la cárcel de hombres de Guamajal, en Villa Clara.

Así lo denunció este viernes su familia a Radio Televisión Martí.



Hernández también contrajo hepatitis en prisión, expresó su hija, Rosabel Sánchez. "Muchos de los síntomas que presenta son posteriores a dicha enfermedad", dijo.



“Le está dando un dolor; después de la hepatitis se quedó con un dolor que, dice él, que es muy fuerte en la boca del estómago y los pies; todas las mañanas amanece con los pies hinchados".



"Me dijo en la última llamada, ayer llamó él, que no le estaban dando los medicamentos de la presión (arterial) porque le dijeron, la doctora, que no había medicamentos, que los mandara a pedir, que él tenía posibilidad de que se las mandaran, que en la prisión no había”, explicó Sánchez.



Rosabel Sánchez refirió que su padre, además de amanecer todos los días con los “pies hinchados, cada vez que come, está vomitando lo que come, lo está devolviendo. Él, después de la hepatitis, se quedó con esa secuela".

"Yo se lo he informado al (…) Jefe de Orden Interior, al ‘compañero’ de la Seguridad que lo atiende y no le dicen nada, que eso es normal; no le han hecho pruebas, no le han hecho más análisis”, concluyó Sánchez.



Loreto Hernández García, vicepresidente de la "Asociación Yorubas Libres de Cuba", fue sentenciado a siete años de cárcel por su participación en las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021, en Placetas, Villa Clara.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)