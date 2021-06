En el día mundial del Orgullo Gay, periodista LGBTIQ+ denuncia a policía cubana por propiciar agresión sexual en Unidad de 10 de Octubre

El Día Internacional del Orgullo LGBT+ (lesbiana, gay, bisexual y transexual), también conocido como Día del Orgullo Gay, que se celebra mundialmente cada año el 28 de junio, está marcado en el caso de Cuba por una fuerte denuncia de agresión sexual contra un destacado activista de esta comunidad en la isla.

Oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la unidad del municipio de 10 de Octubre, en La Habana, han sido señalados por permitir una agresión sexual ocurrida este domingo en los predios de la estación policial contra el periodista Héctor Valdés Cocho, también activista por los derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer en Cuba.

Según denunció en un post de Facebook, fue desnudado contra su voluntad en esta unidad, luego fue encerrado en una celda a la que llegaron dos hombres, que lo ofendieron por su orientación sexual y luego lo agredieron.

"Uno me tomó por los brazos y me pegó a la pared, mientras el otro intentaba tocarme los glúteos mientras me decían en el oído que ellos sabían como tratar a las princesas. Aún siento su hedor, juraría que olían alcohol; no puedo ni podré olvidar el aliento de uno tratando de con su lengua tocar mi cuello. No atiné a nada solo a gritar, apenas me salía la voz entre los sollozos y al escuchar los gritos llegaron dos policías y me sacaron de ahí, uno de ellos sonriendo. Todo era muy turbio, oscuro, como preparado", declaró el periodista que estuvo detenido por intentar cubrir un reclamo de miembros del 27N en Villa Marista donde permanece incomunicado desde el sábado el artista Hamlet Lavastida.



"Cuándo me subieron para dónde estaba el oficial carpeta pedí hacer la denuncia, a lo que me dicen que: “con qué moral iba a denunciar, que lo que yo hacía era denunciable y ellos no me iban a denunciar a mí”. Una oficial que se encontraba al lado le decía al de la seguridad que “no me hiciera caso, que a lo mejor ese era el resultado a una provocación mía” (chapilla 10117). Lo único que recuerdo, después de ese momento en el salón fue que miré al oficial y le dije: "Sabes perfectamente lo que sucedió allá abajo porque ustedes mismos lo prepararon, esto es asqueroso incluso para personas de tan baja calaña como ustedes. Saben que en esta m.... de país una denuncia hecha por una persona como yo, que disiente, no tiene validez para ustedes, por eso se aprovechan para perpetuar estos actos mezquinos. Son peores que Batista! Asesinos hijos de p...!", escribió Valdés Cocho.

El activista asegura que en el lobby de la estación, también conocida como Aguilera, le impusieron una multa y le levantaron un acta de advertencia por violar dispositivos de seguridad, las cuales se negó a firmar.

"Qué institución en este país vela por que este tipo de actos realizados a personas que disienten sean penalizados?", se preguntó el periodista quien concluyó su denuncia con la afirmación de que "Cuba es un Estado de Terror".

La publicación de la comunidad LGBTQ+ cubana Tremenda Nota, recuerda que Valdés Cocho, además de activista del Movimiento San Isidro es reportero para ADN Cuba y ha denunciado anteriormente la violencia las autoridades policiales.

Sin embargo, apuntan, es la primera ocasión en que su denuncia tiene implicaciones sexuales.

"En los últimos meses, el comunicador ha informado a sus seguidores sobre amenazas recibidas, en algunos casos anónimas, y también ha sido obligado a permanecer en su casa con custodia policial sin que exista un proceso penal en su contra", asegura la publicación.

El 28 de junio se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York, EU.) de 1969, que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual.