En el cierre de la Cumbre de las Américas, Blinken conversa con México y Canadá

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que parte de los esfuerzos de EEUU para ordenar la migración son los programas de reunificación familiar y la ampliación de los programas de trabajadores temporales anunciados durante la IX Cumbre de las Américas.



El anuncio de nuevas iniciativas que impulsen empleos y estabilidad económica para reducir la migración desde Centroamérica sellará la IX Cumbre de las Américas que concluye este viernes en Los Ángeles, California.



Está previsto que el evento hemisférico apruebe la Declaración de Migración de Los Ángeles, en la que han venido trabajando las delegaciones de los países de la región con el apoyo del gobierno de Joe Biden.

El texto incluirá un compromiso de todos los gobiernos - a lo largo de la ruta migratoria – para establecer y fortalecer un programa de asilo en cada uno de sus respectivos países, según dio a conocer un funcionario de alto rango de la Casa Blanca.



En este contexto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó a la Voz de América los esfuerzos emprendidos por la Casa Blanca y el organismo que lidera para reforzar el resultado que presentarán en la IX Cumbre de las Américas.

Mayorkas expuso que ha trabajado de conjunto con países de la región como Panamá y Costa Rica durante los últimos meses para asegurar la cooperación en el manejo de fronteras y brindar ayuda humanitaria.

“[Es] un esfuerzo sin precedentes”, dijo Mayorkas. Aludió además al trabajo encaminado a combatir las organizaciones que trafican con personas.

La siguiente versión de la entrevista ha sido editada por su extensión.



Voz de América (VOA): ¿Cuál es el mensaje que quiere dar a la región sobre los acuerdos que esperamos ver dentro de la declaración migratoria?



Alejandro Mayorkas: El mensaje es que estamos trabajando para abordar las razones por las que las personas abandonan sus hogares, y que es muy importante que no pongan sus vidas y su bienestar en manos de contrabandistas y traficantes de personas que solo buscan explotarlas con fines lucrativos.



VOA: Sabemos que hay una caravana que se está moviendo desde Honduras hacia la frontera, mientras el Título 42 sigue vigente, y a la que usted envió un mensaje recientemente diciendo que “la frontera está cerrada en este momento” ¿Cómo se puede equilibrar el mensaje para aquellos que quieren buscar asilo?



Mayorkas: Estamos construyendo formas más seguras, ordenadas y legales de buscar alivio.



VOA: Sabemos que tienen algunas proyecciones sobre migración, que estiman un aumento de 19.000 personas para este verano. ¿Está preparado el gobierno para manejar el aumento?



Mayorkas: Sí, lo estamos. Y, no proyectamos 18.000 ó 19.000, porque en el Departamento de Seguridad Nacional es nuestra responsabilidad prepararnos para diferentes escenarios, para diferentes acciones, y así, en septiembre, comenzamos a prepararnos para diferentes escenarios y, de hecho, estamos preparados.



VOA: El tráfico transnacional de personas, es un problema. ¿Han abordado ese tema para trabajar en alianzas entre EEUU y la región? ¿Cómo se puede profundizar en el tema? Sobre todo, después de esta cumbre.



Mayorkas: Estamos trabajando muy de cerca con los diferentes países. Hemos realizado un esfuerzo sin precedentes para atacar a las organizaciones de contrabando, para atacar a las organizaciones criminales transnacionales.



Ya hemos emprendido una serie de operaciones. Tenemos una campaña de disrupción y vamos a ser más agresivos al atacar esa conducta ilegal y esos criminales.



VOA: La comunidad haitiana está bajo la lupa por el repentino aumento de migrantes tratando de cruzar la frontera hacia Estados Unidos ¿Cuál es su mensaje para ellos?



Mayorkas: Las organizaciones de contrabando les han comunicado información falsa, que el Título 42 ya no está vigente. Todavía está vigente, y las personas arriesgan sus vidas solo para ser expulsadas a diferentes países, a los países de origen, los haitianos a Haití y similares.



No emprenda ese viaje peligroso. La frontera no está abierta.



Estamos construyendo caminos legales como el programa de reunificación familiar haitiana que anunciamos en esta cumbre, el programa de reunificación familiar cubana. Seguimos ampliando los programas de trabajadores temporales, estamos construyendo caminos seguros y ordenados, no emprendan un viaje tan peligroso solo para ser deportados.



VOA: ¿Cuál es su mensaje para la región? ¿Cuál es su mensaje para todas aquellas personas que están buscando asilo?



Sabes, a principios de esta semana, presidí una ceremonia de naturalización, juramenté a 50 nuevos ciudadanos estadounidenses de 26 países diferentes. Eso es lo que hace grande a este país. Entiendo la fragilidad de la experiencia migrante.



Estamos muy orgullosos de ser una nación de leyes y estamos muy orgullosos de ser una nación de inmigrantes. Hay una forma segura, ordenada y humana de llegar a Estados Unidos y animo a la gente a hacerlo.



[Con la colaboración de Lenny Castro, periodista de la VOA en San Francisco]