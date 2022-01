Activistas por la libertad de Cuba amanecen sitiados en aniversario martiano

Este 28 de enero, fecha que marca el 169 aniversario del natalicio de José Martí, se reporta vigilancia policial en las viviendas de activistas, periodistas independientes y familiares de manifestantes de 11de julio en La Habana y Villa Clara.

Yudinela Castro, madre del joven de 18 años Rowland Castillo Castro, manifestante del 11 de julio que enfrenta una petición fiscal de 23 años de cárcel, desde el municipio 10 de octubre, en La Habana, describió la situación a Radio Martí.

“Ahora mismo, mi casa está sitiada con agentes de la Seguridad del Estado y patrullas con policías. Ellos dicen que es porque yo tenía una planificación de una actividad, no sé qué actividad es la que ellos dicen que yo iba a hacer aquí, en mi casa, porque yo no he planificado ninguna”, afirmó.

También en la capital cubana, las Damas de Blanco amanecieron este viernes con sus viviendas vigiladas, según indicó a Radio Martí, Berta Soler, líder de esa organización.

“Lourdes Esquivel, Dama de Blanco, me informa temprano de que está sitiada su vivienda, Yolanda Santana también amaneció sitiada por las fuerzas represivas y aquí, en la sede nacional, desde ayer están dos patrullas”, expuso Soler.

En la ciudad de Santa clara, también bajo asedio, se encuentra el opositor Yoel Bravo, quien declaró: “Hay varias viviendas sitiadas, por ejemplo, la mía, que desde por la madrugada tengo la vigilancia de la Seguridad del Estado y las patrullas en las esquinas”.

Por su parte, la periodista Luz Escobar, del diario 14ymedio, explicó que esta mañana se disponía a llevar a su hija a la escuela cuando en los bajos de su edificio, un agente de la policía política le informó hoy no puede salir.

Escobar también reportó problemas con la telefonía y vigilancia en casa de otros activistas.

“Me acabo de enterar que Daniela Rojo, la activista y una de las detenidas y procesadas por el 11 de julio está en su casa sitiada. Es de la única que he tenido reporte, pero estoy segura de que hay más. Todavía no me he podido comunicar con muchas porque debo decirte que también hemos tenido problemas con el Internet", dijo la periodista.

"El año pasado, en esta misma fecha, también tenía vigilancia. Ellos (la Seguridad del Estado) las fechas significativas que ellos entienden que puedo yo reportar algo, como dicen ellos, incidir en el espacio público, ellos me ponen vigilancia”, concluyó Escobar.

Por su parte Rojo, denunció desde su cuenta de Facebook que desde temprano tiene una patrulla apostada en la esquina de su casa.

"Martí se revuelve en su tumba. Dice el oficial de la policía que tirarle una foto es una "violación" y que me "aconseja" que no salga hoy. También dice que ellos no me están privando de ningún derecho, nada es que una vive en Marte. ¿Cuántos activistas igual hoy? ¿Tiene algo que ver esto con la convocatoria para el parón?", escribió la activista.

El opositor Manuel Cuesta Morúa denunció que entre los que también están sitiados y citados a estaciones de policía están María Elena Mir, José Díaz Silva, Anyel Valdés, Juan Lamas, Lázaro Pérez, Daniel Alfaro, Mario Hernández y él mismo.