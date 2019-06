"En Deuda por Siempre", una novela para los que aún creen en el amor

Esta semana, “Dile que pienso en Ella” acoge al reconocido director de cine y televisión cubano Lilo Vilaplana, cuya mirada va más allá de la simple mirada con la pasión de alguien que tiene mucho que dar y que decir, apoyándose en el más internacional de los idiomas: el de las imágenes.

¿Cuál fue el detonante que te impulsó a marcharte de Cuba?

Yo nunca me ido de Cuba. La patria se lleva en el centro del pecho. Yo me escapé del castrismo, eso no es Cuba. Cuba es otra cosa. Yo solo pude salvarme de un régimen que no quiero para mi patria.

¿Qué esperabas encontrar del “otro lado”?

Una vez, en La Habana Vieja, un amigo me dijo: "No puedo más, si después de esto lo que viene es patadas por el cu..., hago la cola y me arrodillo, para que me den la visa, pero ésto no lo quiero más".Hablo del año 1994 y ya han pasado mas de veinte años y en la isla todo sigue peor que en,aquellos tiempos. Cuando me subí a ese avión, y me despedí de mi esposa y de mi hermano desde aquella escalerilla, jamás me hice expectativa de qué iba a encontrar "al otro lado". Llegué a Bogotá con cinco dólares en el bolsillo que mi tío me había regalado, cuatro libros de teatro y tres mudas de ropa. Aquel 28 de enero de 1997, en ese otro lado¨ que era Colombia, encontré un espacio para crecer, un lugar donde fui capaz de crear... No necesité usar el dinero que me dio mi tío. Aún conservo los cinco dólares en mi billetera…

​¿Qué encontraste?

Un país. No era perfecto, pero había de todo: esperanza, sueños... había políticos corruptos, ladrones, narcotraficantes y prostitutas. Pero también emprendedores, artistas, hombres y mujeres de todos los colores y con sueños, gente que se levantaba a trabajar, que gritaba por el futbol sin que nadie se lo ordenara e iban a votar por quien decidían hacerlo. Me encontré con un país con unos locos haciendo atrocidades en la ciudad y en el monte, respaldados por la misma gente de las que yo estaba escapando… En Colombia nació mi hijo, y allí encontré una segunda patria donde pude realizar los sueños que me prohibieron en la mía.

¿Qué has aprendido durante el proceso?

Este proceso ya sobrepasa 20 años de exilio. Ojalá los cubanos nos pongamos de acuerdo, aunque no militemos en las mismas filas, aunque no le demos aplausos a las mismas iniciativas. Ojalá entendamos que lo más importante es la Patria y no ese ego que arrastramos como una sombra triste.

¿Qué es para ti La libertad?

Quisiera decir otras palabras, pero la libertad sólo la encuentro en la creación y en mi hogar. La libertad deben ser alas y no tijeras. La libertad del individuo es prosperidad para cualquier nación.

En estos momentos de tu vida y tu carrera, ¿qué es para ti la Patria?¿Piensas a menudo en “Ella”?

No se me ha salido del pecho. Ahí está. Sería casi un lugar común decir:"La Patria es Martí y la bandera", pero sí, la Patria es esa isla en forma de caimán, Martí, la bandera y los co... de muchos que han luchado por ella.