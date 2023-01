“En Cuba, no se le puede comprar ni un regalo a los niños”, lamentan madres en el día de los Reyes Magos

En la ciudad de Pinar del Rio, ha sido hospitalizado el preso político del 11J, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años, que cumple cinco años de reclusión en el penal Kilo Cinco y Medio de la carretera de Luis Lazo, sancionado por los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato.



Díaz Rodríguez, residente en el municipio de Boyeros, La Habana, es miembro del “Proyecto Emilia”, informó su tía, Moraima Rodriguez Batista, al miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leyva.



“Fue hospitalizado en el hospital provincial de Pinar del Río Abel Santamaría. De acuerdo con las declaraciones efectuadas por su tía, Alexander padece de un cáncer de garganta grado tres, el cual no ha sido tratado debidamente por el personal de salud de la prisión Kilo Cinco y Medio de Pinar del Río, donde ha carecido de sus medicamentos y de una alimentación adecuada, todo lo cual ha contribuido al deterioro profundo de su estado de salud”, denunció González Leyva.

Gilberto Castillo Castillo, que fue detenido siendo menor de edad el 12 de julio de 2021 por participar en las protestas en Güira de Melena, provincia de Artemisa, está recluido en el Combinado del Este a pesar de su discapacidad intelectual, y lo están medicando sin la autorización de su madre, expresó Mariana Castillo.



“Me le están suministrando Amitriptilina sin contar conmigo y sin saber si el niño podía tomar eso o no, eso es para tenerlo dormido" ,dijo.



"Yo presenté todos los papeles (certificados) del niño, la baja del servicio (militar) y la fiscal dijo que para tirar las tres piedras que tiró a la tienda, no tuvo retraso mental, esa fue la respuesta que esa mujer me dio”, relató Castillo.

Por otra parte, sigue el hostigamiento en contra de Mackyani Román Rodríguez, de 25 años, internada en el penal de mujeres del Guatao, donde cumple 10 años de prisión, advirtió su padre, Emilio Román Matos.

“Las mismas instructoras que tienen ahí la maltratan, y ha estado en la celda (de castigo) también, ahora está confrontando unos dolores de cabeza y unos ‘granos’ ulceras que le han salido en el codo, entonces ella ha me dice ‘papá, he pedido que yo quisiera que me lleven al puesto médico y me llevan cuando les da la gana’. El medicamento que le tienen que dar no lo hay, entonces, eso la tiene alterada”, dijo el padre de la presa política.



En la misma prisión de mujeres del Guato, en La Lisa, se encuentra la activista del Partido Republicano de Cuba Lizandra Góngora Espinosa, madre de cinco menores, cumpliendo 14 años de condena por su participación en las protestas en Güira de Melena, de Artemisa, donde sigue sufriendo maltratos y la falta de asistencia médica por su posición política, dijo su esposo, Ángel Delgado.



“Debido al exceso de estrés le salieron unas manchas en la piel y después no la quieren llevar a los turnos (médicos), no le están dando el medicamento, le quitaron la ropa, no tiene enguatada… encima que le echaron 14 años, no dejan a Lizandra tranquila”, concluyó el esposo de Góngora Espinosa.