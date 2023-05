En celda de castigo, y sin fecha de juicio, joven que escribió carteles contra Díaz-Canel

El joven Jorge Luis Boada Valdés podría estar castigado en una celda de aislamiento luego de que el pasado martes decidiera manifestarse en la prisión donde está recluido vistiendo un pullover blanco al que le había escrito frases antigubernamentales.

“Un preso mandó a avisar que mi hijo está en celda de castigo. El 2 de mayo cogió un pullover y lo pintó con “Patria y Vida” y” Libertad”, se lo puso y pasó todo el día con la prenda puesta sin que los guardias se percataran. Por la noche es que lo llevaron para el calabozo”, dijo su padre Jorge Luis Boada Ramos.

“Ahora no sabemos nada. En el recado que me dieron, él avisa que si no llama por teléfono es que está encerrado. Yo voy a esperar hasta el lunes y, si no me comunico con él, iré a [la Dirección Nacional de] Cárceles y Prisiones en las calles 15 y K del Vedado” a averiguar o presentar una queja”, señaló.

Boada Valdés se encuentra en la cárcel Valle Grande de La Habana, bajo la medida cautelar de prisión preventiva, sujeto a un proceso de investigación penal por, presuntamente haber cometido “Desacato” y “Delitos contra la Seguridad del Estado”.

De acuerdo a las declaraciones de su padre a nuestra redacción, el muchacho escribió en sitios diferentes de la capital cubana la frase "Díaz-Canel Sin***", empleada por algunos detractores del gobernante Miguel Díaz-Canel.

“La policía lo cogió porque él subió a Facebook las fotos, como quien dice él mismo se entregó, y cuando lo cogieron confesó que lo hizo él”, lamentó el padre.

Antes había hecho convocatorias llamando a un cambio en el país.

El 26 de febrero del 2022, el joven fue arrestado y, desde ese mismo día, ha permanecido encarcelado sin petición fiscal ni fecha de juicio. Las autoridades judiciales han negado un cambio de medida cautelar solicitado por su abogada.