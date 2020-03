"Empeoramiento drástico" en situación de derechos humanos en la isla, alerta Eye on Cuba

El informe 2019 de la red Eye on Cuba, publicado esta semana, indica que la situación de los derechos humanos ha empeorado en comparación con años anteriores.

"La situación de los derechos humanos en 2019 ha empeorado respecto a los años anteriores. Si bien en 2018 hubo un empeoramiento drástico, en 2019 esta tendencia a continuado e incluso empeorado", asegura el reporte anual.

Eye on Cuba documentó 302 casos de detenciones arbitrarias, 187 casos en los que se violó el derecho a la libertad de circulación y de tránsito dentro de la isla y 191 casos en los que se limitó directamente el derecho a la libertad de expresión y opinión.

La organización con sede en Praga, República Checa, asegura además que:

- "Los derechos civiles y políticos son los peor parados, primando las detenciones arbitrarias y un número de personas a las que no se les permitió salir del país".

-"En lo que se refiere a los derechos sociales, económicos y culturales, se ofrece una mejor cobertura en comparación con otros países de la región, pero el empeoramiento de la economía ha revertido en la reducción de servicios básicos y de la calidad de estos".

-"El proceso constitucional limitó la participación de la sociedad civil independiente, ya que las asambleas que elaboran las propuestas eran poco inclusivas y diversas ideológicamente".

-El Estado y las fuerzas del orden son las principales amenazas a los derechos humanos en la isla.

Juan Torres, de la organización no gubernamental checa Peope in Need, quien trabaja directamente con la iniciativa Eye on Cuba, concedió un amplia entrevista a Radio Televisión Martí, donde advirtió que la situación humanitaria de la isla no tiende a mejorar si se toman como antecedente los informes de la entidad de los años 2018 y 2019 y las actuales acciones represivas del régimen.

No obstante, considera que la actividad independiente de la sociedad civil cubana se ha incrementado notablemente.

A continuación reproducimos la entrevista:

[Con entrevista realizada por Pedro Corzo]