Emotivo mensaje de Maykel Osorbo desde prisión: dedica premio de Derechos Humanos a todos los cubanos "que están puestos"

El Movimiento San Isidro (MSI) divulgó en sus redes sociales un mensaje de Maykel Castillo Pérez "El Osorbo" desde la prisión, en el que le dedica el premio recién otorgado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo (VOC) a todos los cubanos que "están puestos" en la lucha para derrocar al régimen comunista en la isla.

“Con el corazón, quiero agradecer a esas personas que nos hicieron llegar el premio, fruto de un trabajo limpio, de un trabajo que casi le cuesta la vida a uno, fruto de un trabajo que ha costado que me den golpes, que me partan el tabique, que me rompan los dedos, porque así funcionan los esbirros. Yo pienso que uno nunca hace algo, ni una denuncia, ni una canción con la idea de que le den un premio. Porque yo no me siento a ese nivel. Pero este premio marca el camino", declaró el rapero, quien es uno de los principales activistas del Movimiento San Isidro, quien ha alcanzado notoriedad internacional por su participación en la canción Patria y Vida.

La organización con sede en Washington, dedicada a conmemorar a más de 100 millones de víctimas del comunismo en todo el mundo, al otorgar el premio anual de Derechos Humanos al MSI reconoce el trabajo de este colectivo de artistas y activistas que se han abierto paso en la isla como uno de los grupos más activos y visibles de la sociedad civil cubana.

El Premio del VOC destaca a aquellas personas que han demostrado durante toda su vida una oposición al comunismo y todas las demás formas de totalitarismo.

El artista detenido desde el 18 de mayo y encerrado en la prisión 5 y medio de Pinar del Río, dijo que el premio otorgado el martes al MSI "es para todos los cubanos".

"Para todos los que ahora mismo están puestos y están cansados. Yo personalmente les hago saber que este premio es de ustedes y lo comparto con ustedes, de verdad, de corazón”, dijo el rapero acusado de atentado, desacato y resistencia.