Eminente economista cubanoamericana recibe el Premio Rey Juan Carlos

MADRID- El rey Juan Carlos de España entregó hoy el Premio de Economía que lleva su nombre a la estadounidense de origen cubano Carmen Reinhart, la primera mujer que lo recibe en más de 30 años, y con el que se distingue la trayectoria de personalidades españolas e iberoamericanas.



Estuvieron presentes en la ceremonia la ministra española de Economía, Nadia Calviño, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, presidente del jurado de este galardón bienal, dotado con 72.000 euros.

Reinhart se declaró "feliz" por ser la primera mujer entre los distinguidos con este premio. Repasó su vida desde que llegó con 10 años a Miami hasta sus análisis macroeconómicos de la última década, entre ellos el que mostró cómo las recesiones posteriores a las crisis de 2008 fueron "más profundas y prolongadas" que las que siguieron a la II Guerra Mundial.



De este modo, los países afectados, entre ellos España, tardaron "casi 10 años" de promedio en volver al producto interior bruto per cápita anterior a la crisis, cuando el plazo medio para esa recuperación había sido de siete años en el centenar de crisis bancarias registradas desde mediados del siglo XIX.



Reinhart alertó de que, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Grecia e Italia no volverán a recobrar ese nivel previo a la crisis hasta después de 2023.

También avisó de que su propia percepción durante el año pasado fue "que los síntomas de una nueva ola de turbulencias se han manifestado en muchas economías emergentes", entre ellas la de China.



Hernández de Cos, a su vez, elogió la "destacada labor investigadora y divulgativa" de Reinhart en la macroeconomía y las finanzas internacionales.



La galardonada "ha contribuido de forma muy notable a mejorar la capacidad de comprensión de las crisis financieras", dijo.



Los trabajos de la premiada muestran que la evolución de las crisis financieras siguen un "patrón recurrente", cuyo factor determinante es "la excesiva acumulación de deuda en épocas de bonanza", según el gobernador del Banco de España.

"No está de más recordar hoy que, a nivel global, los niveles de deuda vuelven a encontrarse en máximos históricos", advirtió en este punto.



Nacida en 1955 en La Habana, Reinhart es doctora por la Universidad de Columbia (EEUU) y ejerce desde 2012 la cátedra Minos Zombanakis de Sistema Financiero Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.



Entre otros destinos profesionales, su carrera se ha desarrollado en el Instituto Peterson for International Economics, el FMI y la Universidad de Maryland, donde fue directora del Center for Internacional Economics.



Además, ha sido asesora en diversas instituciones, entre ellas la Oficina Presupuestaria del Congreso de EEUU, la Reserva Federal de Nueva York y el Banco Mundial.