Embajador de EEUU: Viaje de Pedro Sánchez a Cuba no envió mensaje positivo

El embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, afirmó en una entrevista con la agencia Efe que el reciente viaje a Cuba del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no envía un mensaje positivo.



Preguntado sobre qué mensaje envió esa visita, Trujillo respondió: "Creo que no envía uno positivo. Si eres un país que respeta la democracia y los derechos humanos, tienes que apoyarlos en todo momento y no de forma selectiva", subrayó.



Sánchez visitó La Habana en noviembre con una agenda que incluyó una reunión con Miguel Díaz-Canel y un encuentro con la sociedad civil autorizada por el régimen comunista. No sostuvo un diálogo con la disidencia u opositores que hayan recibido el Premio Sájarov, el cual es otorgado por el Parlamento Europeo.

Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, también criticó a Sánchez por su viaje a Cuba.

Dijo esta semana en un artículo de opinión en el diario El Mundo que debió haberse reunido con las personas galardonadas con el Sájarov.