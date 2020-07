Embajada de EEUU recomienda a sus ciudadanos que se preparen para "estancia prolongada en Cuba"

La Embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió este jueves que los ciudadanos estadounidenses deben estar listos para permanecer en la isla por largo rato, teniendo en cuenta que hasta el momento queda un solo vuelo para salir del país.

Al parecer, el único vuelo disponible es un chárter de JetBlue que salen de La Habana a Ft. Lauderdale el 10 de julio y para el cual ya todos los pasajeros con reservas ya fueron notificados.

"No podrán embarcar otras personas que no sean las ya reservadas para estos vuelos", alerta la embajada, y aclara que "no hay vuelos chárter adicionales programados en este momento".

En un comunicado, la sede diplomática indica que los "ciudadanos estadounidenses deben continuar haciendo los preparativos necesarios para una estancia prolongada en Cuba durante el período de cuarentena" y les insta a cumplir los requisitos locales de cuarentena.

Además les recomienda que "supervisen las noticias locales para obtener información sobre los avisos de viajes a Cuba y comprueben con sus operadores de aerolíneas con respecto a los futuros vuelos".

"La Embajada continuará explorando opciones para la repatriación de los ciudadanos estadounidenses que no viajen en estos vuelos pero que deseen regresar a casa", asegura la nota.