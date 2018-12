Embajada de EEUU aclara que cierre de oficina local de USCIS no afecta otras operaciones

La Embajada de los Estados Unidos en La Habana emitió el miércoles una nota de prensa donde se aclara que el cierre de la Oficina Local de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, según sus siglas en inglés) no afecta otras operaciones de la sede diplomática.

La oficina de USCIS en La Habana cerró permanentemente el 10 de diciembre y la representación de esta entidad en Ciudad México, México, asumió desde entonces la jurisdicción sobre los asuntos de inmigración a EE.UU. atendidos anteriormente en Cuba.

"Los ciudadanos estadounidenses continúan teniendo acceso a la gama completa de servicios consulares en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Como ha estado vigente desde hace algún tiempo, la embajada no está emitiendo visas de no inmigrante, excepto en casos de emergencias que amenacen la vida. Los ciudadanos cubanos pueden solicitar visa de no inmigrante fuera de Cuba, en cualquier otra embajada o consulado de los Estados Unidos. El cierre de la Oficina Local en La Habana de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, según sus siglas en inglés) no tiene impacto en otras operaciones actuales de la embajada. El traslado de la oficina de USCIS a Ciudad de México fue una decisión administrativa. Todas las visas de inmigrantes para ciudadanos cubanos continúan siendo procesadas por la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown, Guyana, como lo ha sido desde el 1ro de abril de 2018", apunta el comunicado.

Por último la embajada instruye a los interesados a consultar la página web cu.usembassy.gov y redes sociales (Facebook y Twitter) en @USEmbCuba y les recuerda que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana es "la fuente definitiva e indisputable acerca del funcionamiento de sus propias operaciones".

La Encargada de Negocios de la Embajada, Mara Tekach, también subió a Facebook un video aclaratorio sobre el traslado de la oficina local de USCIS de La Habana a Ciudad de México.