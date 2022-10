Embajada de EEUU aclara dudas sobre visados en La Habana (VIDEO)

La Embajada de Estados Unidos en Cuba respondió el viernes a través de un foro digital desde su canal de Facebook, dudas sobre la reanudación de los servicios de visado de inmigrante en Cuba a principios del 2023.



La sede diplomática dijo que a principios del 2023 procesará todo tipo de visas de inmigrantes en La Habana, mecanismo puesto en pausa en 2017 y reabierto parcialmente en mayo pasado.



La Embajada se encuentra aumentando el número del personal en La Habana para procesar de manera eficiente y efectiva los casos y realizar las entrevistas.





A continuación algunas de las preguntas y respuestas del encuentro:



P(Adr Boue): ¿Debería ser el mismo affidavit con el que te aprobaron la visa al que deberias presentar en la entrevista? Los dos affidavits cumplen los requisitos, pero seria mi duda si debería ser el mismo?



R: Debe presentar la información financiera más actualizada posible al momento de su entrevista.



P (Julia Fernández): Soy beneficiaria de visa K1 y ya estoy en embajada de Guyana pero aún no tengo cita, mi pregunta es la siguiente: ¿Pudiera ser transferido mi caso a la Habana?



R: Dadas las limitaciones de recursos, la Embajada de Estados Unidos en La Habana no está aceptando peticiones de traslado de los solicitantes en estos momentos.



P (Darwin Lazaro Avalos Lazo): ¿​Si la embajada va restablecer los servicios en su totalidad a principios de 2023 es posible que en los meses de Noviembre y Diciembre 2022 el NVC comience a programar citas para las categorías de preferencia familiar para ser entrevistadas ya a principios de 2023 en La Habana?



R: Los solicitantes seleccionados para entrevistas en La Habana recibirán notificaciones desde el Centro Nacional de Visa (NVC) o desde el correo electrónico HavanaConsularInfo@state.gov usualmente entre 4 y 6 semanas antes de la entrevista programada.



P (Fanny Maribona Chaviano): Soy F3 del 2015 no me llegó nunca invitación al parole ¿​Qué pasa con este tipo de situación? ¿​Cuándo comienzan las nuevas invitaciones al parole? ¿​Tenemos que esperar 13 años para completar nuestro proceso? Por favor alguna respuesta



R: Las categorías de visa F1, F2B, F3 y F4 se procesan según su fecha de prioridad. Usted puede conocer las fechas de procesamiento consultando el boletín de visa que se emite mensualmente. Puede encontrarlo en https://travel.state.gov/.../visa-law0/visa-bulletin.html.



P (Lizsandra Souza): Buenas tardes, estoy reclamada por mi hermana, categoría F4 mediante el programa de reunificación familiar desde el año 2016. Mi hija es residente legal en los EEUU desde hace más de un año,¿​sería posible y aconsejable cambiar a ser reclamada por mi hija en vez de mi hermana?



R: Debes tener en cuenta que los ciudadanos americanos pueden reclamar a su prometida/o, hijos, cónyuges, padres y hermanos, mientras los residentes legales permanentes pueden reclamar solamente a sus cónyuges y a los hijos solteros. Para información adicional e instrucciones, por favor visite https://www.uscis.gov/es/familia o contacte con el Centro de Contacto de USCIS en www.uscis.gov/contactcenter.

P (Yudisleydi Ortiz): . En mi caso soy F2A y me inquieta ver cómo se han otorgado citas a casos de mi misma categoría con fecha de caso cerrado posteriores a la mía y yo aun no he recibido el tan esperado correo. Somos muchas familias en mi misma situación.



R: El NVC se encarga de asignar las citas. Si el caso se encuentra en el NVC y tienen preguntas o necesitan asistencia con el procesamiento es posible contactar al NVC mediante el formulario online Ask NVC en https://travel.state.gov/.../visa.../ask-nvc.html



P (Guillermo Vazquez): mi pregunta se remonta al año 2006 noviembre...cuando recibí un sobre emitido por el Departamento de Justicia de EEUU, desde entonces nunca logré ser atendido por la entonces SINA, el sobre era la notificación de ganador del Sorteo de Visas(Bombo)..aún conservo el sobre y aún vivo en Cuba, pero ya me han caído unos años más... ¿qué me recomiendan?



R: El Programa Especial para la Emigración Cubana (Bombo) ha sido suspendido indefinidamente desde el 2006. En este momento, no hay planes de reanudar este programa.