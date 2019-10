Embajada de Cuba en Washington niega entrada a madre exiliada

La Embajada de Cuba en Washington negó la entrada a su recinto a la madre del activista Yasser Rivero Boni, quien fue condenado por un tribunal de La Habana a 3 años de privación de libertad por un presunto delito de "atentado".

Yaquelin Boni, residente en Estados Unidos, intentaba entregar una petición de clemencia por su hijo en la sede diplomática para que fuera enviada a las autoridades cubanas.

Boni dijo a Radio Martí que solo busca, como madre, que se haga justicia con su hijo, sentenciado a tres años de privación de libertad, y quien recibió "una golpiza brutal" a manos de un policía que lo acusa de "atentado".

"No me permitieron ni entrar, ni entregar la carta (...). A todo el mundo los dejaban pasar, pero este señor cónsul se me acercó y me dijo que la embajada estaba cerrada. Le expliqué que necesitaba entregar esos documentos pero me dijo que eso lo tendría que hacer por correo (...). Me empujaron, me cerraron la puerta (...), me rompieron la sombrilla", explicó Boni.

Un video publicado por el portal Cubanet recoge el momento narrado por Boni.

Yasser Rivero Boni fue el joven que interrumpió la transmisión del grupo mediático estadounidense ESPN, el 22 de mayo de 2016, durante la visita del entonces presidente Barak Obama a la isla.

Casi tres años después, el pasado 2 de febrero, el activista cubano fue detenido y golpeado por la policía en La Habana Vieja, mientras trabajaba como promotor de ventas. El momento de la golpiza y arresto a Rivero Boni fue filmado y divulgado en las redes sociales.