Elecciones 2018: Demócratas toman control de la Cámara, republicanos amplían ventaja en el Senado

El presidente Donald Trump gobernará en los restantes dos años de su mandato con un Congreso dividido, después que los demócratas obtuvieran en las elecciones del martes más de los 218 escaños necesarios (219 vs 193) para hacerse con el control de la Cámara de Representantes.

En el Senado, en cambio, los republicanos ampliaron la mayoría que disfrutaban de 51-49, rompiendo con una tendencia a que el partido que controla la Casa Blanca típicamente pierda escaños en la cámara alta en elecciones de mitad de mandato presidencial.

El presidente Trump respaldó en Twitter que la demócrata por California, Nancy Pelosi, sea designada la portavoz de la Cámara de Representantes y adelantó que podría contar con votos republicanos para ello.

El diario The Washington Post comenta que la conclusión de los comicios de mitad de término, “los más costosos y de mayores consecuencias de los tiempos modernos (…) subrayó la profunda polarización de la nación, pero no llegó a ofrecer el amplio repudio a Trump que los demócratas habían esperado que pusiera entre signos de exclamación su movimiento de ‘resistencia’”.

En la pelea por la cámara baja los demócratas, propulsados por un rechazo al trumpismo en zonas suburbanas de la nación, y especialmente por votantes mujeres y miembros de minorías, lograron victorias en áreas que hace solo dos años ayudaron a enviar a Trump a la Casa Blanca.

Mientras tanto, el Presidente ayudó a los republicanos a ganar disputadas carreras senatoriales en Indiana, Missouri, Dakota del Norte, Tennessee y Texas, y proclamó que el resultado de la elección fue un "tremendo éxito". Los republicanos mantuvieron el control en todo el sur y en las zonas rurales y suburbanas.

Hasta la madrugada del miércoles, los republicanos habían pintado de rojo los escaños azules de los demócratas en Missouri, Indiana y Dakota del Norte, con la posibilidad, pendiente de un recuento, de haber conquistado también el asiento de Bill Nelson en la Florida.

Este resultado parcial dará a la bancada republicana al menos 52 escaños en enero. Pero podrían ampliar su mayoría fácilmente, aun perdiendo en Nevada, si ganan la segunda vuelta en Mississippi el 27 de noviembre o conservan sus curules en Arizona y Nevada, o arrebatan una en Montana, tres decisiones que no se había reportado hasta la 1:30 a.m.de este miércoles.

En la Florida la ley obligará al recuento de votos después que el retador republicano, el ex gobernador Rick Scott, aventajara al ocupante del escaño senatorial, Bill Nelson, quien ha servido por tres términos, por unos 34.000 sufragios equivalentes a menos de un 0,5 por ciento.

También en el Estado del Sol, el ex representante republicano Ron de Santis agradeció a Trump el apoyo que le dio para ganar, en cerrada carrera frente al ex alcalde de Tallahasee Andrew Gillum, la gobernatura estatal que ocupaba Scott.