El Sexto habla de sus razones para lanzarse al terreno con un cartel en el LoanDepot Park de Miami

Entre los cubanos que se tiraron al terrero durante el juego de pelota entre Cuba y Estados Unidos el domingo en el LoanDepot Park, en la ciudad de Miami, está el grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto.



Maldonado portaba un cartel donde se podía leer libertad para los presos cubanos del 11 de julio junto a una bandera de Cuba diseñada por él, según explicó a Radio Martí.



“Ellos tienen que llevarse un escarmiento de que ellos no son bien recibidos aquí. No, el comunismo no es bien recibido aquí", manifestó.

Según El Sexto "el center field (campo central, en español) era el más barato (los asientos), el que no tenía mallas, y el muro era súper grande, pero era lo que yo podía hacer”, explicó El Sexto.

Maldonado fue liberado este lunes de la cárcel del condado bajo una fianza de 1.000 dólares, acusado de invadir una propiedad privada (en inglés, trespassing).

“La policía quería soltarme, pero el representante del estadio decía que él estaba presentando un cargo de trespassing, de 1.000 pesos la fianza, porque tengo que estar presentándome a Corte cuando ellos me digan”, relató el grafitero.



El Sexto, de 39 años, reside en Miami desde 2017. Fue reprimido en la isla por su posición frontal al régimen. La última ocasión en que fue víctima de la represión fue la noche de la muerte de Fidel Castro, el 25 noviembre de 2017, por pintar "Se fue" en las fachadas de edificios del centro de la capital cubana.

Anteriormente, Maldonado había estado preso -sin juicio y acusado de desacato- durante diez meses por pintar, en diciembre de 2014, las palabras "Raúl" y "Fidel" sobre los lomos de dos cerdos vivos, como parte de una acción artística callejera titulada "Rebelión en la Granja".



Ahora, el grafitero explicó a Radio Martí que la acción del domingo tuvo como objetivo hacer visibles a muchos presos políticos cubanos.

“Uno no se puede quedar callado, porque hay unas personas que no tienen esa visibilidad que uno tuvo en su momento, gracias a Dios. Nadie los conoce y sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo y les siguen pisando la cabeza ahí”, denunció el ex prisionero político.

Maldonado recordó, además, a los manifestantes del 11 de julio de 2021 que se encuentran encarcelados en Cuba. “Muchos son menores de 17 años y están presos ahí todavía”, subrayó.

Sobre el cargo que enfrenta por su protesta en el estadio de Miami este domingo, declaró: "Claro que tengo miedo. No tengo papeles y mi familia está en Cuba (...), pero no por eso puedo quedarme callado”.

El joven escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez también corrió por el terreno de pelota, pero con una bandera cubana. Tras ser liberado, igualmente bajo fianza de 1.000 dólares, según informó la Agencia EFE, entre otras cosas, Álvarez escribió en su página de Facebook:



“Un policía me preguntó por qué lo hice. Porque tengo amigos presos políticos, le dije. Y porque todos los presos políticos son mis amigos, añadí después, cuando lo pensé mejor. Libertad y justicia para Cuba, no podemos dejarnos caer”.