El senador demócrata Patrick Leahy pide levantar sanciones a la dictadura cubana

El senador demócrata Patrick Leahy dijo este miércoles en un comunicado que durante más de medio siglo, Estados Unidos ha impuesto un laberinto de sanciones económicas punitivas a Cuba en un intento de presionar a su gobierno para que celebre elecciones democráticas.

“Ciertamente comparto el objetivo de la democracia”, dice Leahy, “pero Cuba no está más cerca de unas elecciones libres y justas”.

“En lugar de continuar con una política que no ha logrado ninguno de sus objetivos y que mantiene a Cuba en un estándar que no aplicamos a muchos otros gobiernos represivos, el presidente Obama intentó comprometerse con Cuba”, dijo el senador, quien ha presentado varios proyectos de ley en años recientes que piden un acercamiento con Cuba.

A criterio del político demócrata “los estadounidenses en números récord viajaron a la isla, patrocinando a los anfitriones cubanos de Airbnb, restaurantes y otras pequeñas empresas. Florecieron los intercambios culturales y educativos. Congresistas, gobernadores y legisladores estatales republicanos y demócratas viajaron a Cuba".

"También lo hicieron representantes de empresas estadounidenses. Los dos gobiernos firmaron casi dos docenas de acuerdos para discutir temas desde reclamos de propiedad hasta cooperación policial. Ninguno de estos desarrollos positivos ha sido reconocido por los defensores de las sanciones, pocos de los cuales han visitado Cuba desde que sus familias se fueron hace muchas décadas”, comentó.

Dos años más tarde, dijo Leahy, Trump argumentó que la política de Obama fue un fracaso y "para ganarse el favor de los votantes de la Florida" restauró y endureció aún más las sanciones. "El resultado: el derecho de los estadounidenses a viajar a Cuba fue negado por su propio gobierno, el derecho de los cubanoamericanos a enviar remesas a sus familiares se vio severamente restringido, los empresarios cubanos cerraron, los disidentes fueron arrestados y la vida empeoró para los cubanos".

"Hoy, según informes de prensa, la administración Biden dice que el apoyo a la democracia y los derechos humanos será el núcleo de su política hacia Cuba", dijo Leahy. "Ese es un objetivo justo y espero que haga lo mismo con otros gobiernos represivos. Pero la pregunta es cómo lograrlo. Las sanciones unilaterales casi nunca funcionan y han fracasado estrepitosamente en Cuba. Si la administración Biden condiciona nuestro reencuentro con Cuba a pasos que sabemos que su gobierno no tomará y que no exigimos de los aliados de Estados Unidos que no sean menos y en algunos casos más represivos, perpetuaremos una política que ha perjudicado, no ayudó, al pueblo cubano".

Al concluir su mensaje, Leahy subrayó que a pesar de las sanciones, "Cuba sigue siendo un estado de partido único".

Añadió que Cuba está cambiando de manera positiva, en gran parte debido a la demografía e Internet. "Durante este tiempo, Estados Unidos puede participar activamente o ver cómo nuestros competidores llenan el vacío, como ya lo están haciendo. Solo hay una opción lógica”, afirmó el senador.