"El pueblo de Quivicán sabe que son inocentes". Hermanas Garrido condenadas a 7 y 3 años de cárcel

El Tribunal Provincial de Mayabeque entregó el miércoles la sentencia firme a las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, condenadas por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021.

María Cristina Garrido Rodríguez, de 41, con petición fiscal de 15 años de privación de libertad recibió una sentencia de 7 años de cárcel y Angélica Garrido, de 39 años, con petición fiscal de 10 años de privación de libertad, fue sentenciada a 3 años. Ambas están recluidas en la cárcel de mujeres del Guatao.

Luis Rodríguez, esposo de Angélica y Michael Valladares, esposo de María Cristina, ofrecieron la información a Radio Martí.

Rodríguez dijo que ya estaba preparado para que la confirmación de la sentencia llegara en el día de ayer y así se lo había comunicado a su esposa Angélica y cuando ella le llamó, pudo decirle que “lo tuyo son tres años, siete para tu hermana”.

“A ella le ponían muchos delitos, indisciplina social, desacato, atentado… pero bueno, la abogada demostró en el juicio que, cuando un individuo está en el proceso del desarrollo de un delito, se queda en uno solo, que es el más grave, en este caso sería atentado”, afirmó.

No obstante, el esposo de Angélica Garrido se mostró firme en cuanto a la inocencia de ambas mujeres, “ellas no cometieron nada de eso”, aseguró, explicando que el supuesto atentado “radica en que, cuando las introducen en el auto, que las llevan para la PNR, como ahí no hay testigos, tres o cuatro ‘mastodontes’ de 220 libras contra ellas dos de 110 libras, a Angélica le tuercen los dedos hacia atrás […] provocándole fractura”.

“A María Cristina le empujan la cabeza con las manos hasta pegarle la cabeza con los pies dentro del auto, parece que para que no gritaran -tenían miedo de que ellas alzaran su voz- y en una de esas acciones de tortura, se le salta un botón de la camisa a uno de los oficiales y bueno, por ese botón son los tres años”, dijo Rodríguez.

“El pueblo de Quivicán sabe que ellas son inocentes, todo el pueblo me lo dice. El pueblo es testigo”, enfatizó.

“¿Qué pasa? que hay un temor a la represión de manifestarlo públicamente. Me dicen: ‘qué alivio que bajaron a tres a mi esposa’, No, no, no,realmente, no debían estar ni un día detenidas, ni un día, porque ese mismo día, ya a María Cristina la llevaron para la prisión del Sida y le daban golpes por la cara, la tiraban, la apretaban contra el suelo para que gritara ‘Viva Fidel’, ‘Viva la revolución”, indicó Rodríguez.

El cuñado de María Cristina Garrido recordó que ésta le había dicho tiempo después: “Yo me siento como los cristianos, me siento digna de sufrir por el nombre de Jesús y me siento digna de sufrir por la causa”.

Por su parte, Michael Valladares, esposo de María Cristina, dijo haberla visitado hoy en prisión y que la prisionera política ha mejorado de los “dolores de cintura”.

Valladares refiriéndose a la sentencia de su esposa explicó: “María Cristina no lo sabe. Si mañana me llama, que le toca el teléfono mañana, se lo diré. Sin miedo a decírselo, porque yo sé que ella está a la espera de lo malo. Ella está consciente de que es inocente.

El 21 de enero de 2022 el tribunal provincial en el poblado de San José de las Lajas, ratificó las peticiones fiscales de 15 y 10 años respectivamente.

Ambas hermanas han demostrado una total entereza durante el tiempo que llevan en prisión denunciado las pésimas condiciones en el penal y por esa razón, han sido reprimidas y enviadas a celdas de castigo.