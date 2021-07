“El presidente Biden tiene que tomar esto en serio”, dijo el senador Marco Rubio sobre la situación en Cuba

El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, ha dicho que “la frustración sobre lo que está ocurriendo dentro de Cuba, eso hay que entenderlo, por todo lo que estamos viendo”, refiriéndose a las protestas populares dentro de la isla en los últimos tres días y la represión ordenada por la directiva del régimen.

En un video publicado en su cuenta de Twitter este miércoles en la mañana, el senador de origen cubano declaró que “estamos viendo personas abusadas, atacadas, asesinadas, encarceladas, desaparecidas, imágenes que están saliendo de toda Cuba con todo eso y, encima, les han cortado la electricidad, el agua, les han quitado la comida, han entrado a las casas y han a sacado niños y les han dicho: ‘tienen que coger este palo y entrarle a golpes a personas de aquí, de su propio pueblo’ […] para poder reprimir…”

“Pensar que esto se va a quedar así”, añadió Rubio, “que nada va a pasar, que no va a haber una acción sobre eso, hay que entender la ansiedad que existe sobre eso, porque yo la comparto”.

“Aquí, lo que tiene que pasar es que el presidente Biden tiene que tomar esto en serio", aseveró Rubio. "Eso es lo que yo le he pedido claramente porque yo quiero que esto sea un tema bipartidista; esto no tiene que ser un tema Republicano ni Demócrata, esto debe ser un tema en el que nos unimos todos y actuar sobre eso”.

“Y lo que yo le he pedido al presidente Biden sobre eso”, agregó Rubio, “es vamos a convocar a las Naciones Unidas, vamos a convocar a la OEA, a todos estos estos países de la comunidad internacional y decirles: ‘Caballeros, aquí ocurre una masacre, un abuso, hay que condenarlo y hay que aislar a este régimen, hay que estar preparados para actuar de manera internacional para prevenir una matanza ¡porque esto no es en el Medio Oriente! Esto no es en Afganistán, esto está pasando a noventa millas de nuestras costas; a noventa millas de millones de personas que tienen familiares viviendo eso y no lo van a permitir”.

“Estoy hablando claro y esa es la acción que hay que tomar”, dijo Rubio. “No es una crítica política, pero es una realidad, hasta este momento, han sido muy débiles con sus respuestas; tomó casi 24 horas para que el presidente Biden se expresara y ahora yo entiendo por qué, después de reunirnos con la Casa Blanca ayer: la persona que está encargada de la política de Biden hacia Cuba es una persona en el Departamento de Estado que tiene una larga trayectoria de apoyar el acercamiento al régimen”.

De acuerdo con lo expresado por el senador Rubio en su video, esa “persona ha coordinado viajes para que congresistas vayan a La Habana y se reúnan con figuras del régimen".

"Mientras que alguien como ese esté encargado de la política de Estados Unidos hacia Cuba, aquí no va a haber una respuesta fuerte y eso tiene que cambiar”, concluyo el senador Marco Rubio.