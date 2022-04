El presidente Biden se dirige al pueblo ruso

A continuación, un editorial que refleja las opiniones del gobierno de Estados Unidos:

Durante más de un mes, el pueblo ucraniano ha soportado y luchado valientemente contra un ataque brutal y no provocado por parte de las fuerzas rusas, que ha causado la muerte de más de mil civiles y la aniquilación de ciudades y pueblos.

Las casas destruidas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños ucranianos enterrados bajo los escombros o muertos en las calles ejemplifican el horror que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha desatado con su decisión de librar una guerra injustificada contra un vecino soberano.



Nada se puede comparar con el sufrimiento del pueblo de Ucrania.



El pueblo ruso también está sufriendo. Los padres y familias de los miles de soldados rusos que han muerto en la invasión a Ucrania están de duelo. La policía rusa ha realizado más de 15.000 arrestos de manifestantes contra la guerra en ciudades de todo el país. La economía rusa se ha visto afectada por severas sanciones económicas. Durante el último mes, los observadores estiman que más de doscientos mil rusos abandonaron su tierra natal.



En un discurso en Varsovia al final de su reciente viaje a Europa, el presidente Biden le dijo inequívocamente al pueblo ucraniano: "Estamos con ustedes".



También tenía un mensaje para el pueblo de Rusia: "Ustedes no son nuestro enemigo", dijo. “Me niego a creer que ustedes acogen con beneplácito el asesinato de niños y abuelos inocentes o que aceptan que hospitales, escuelas, y salas de maternidad, por el amor de Dios, estén siendo bombardeadas con misiles y bombas rusas, o que ciudades sean rodeadas para que los civiles no puedan huir; o que se corten los suministros e intenten someter a los ucranianos por hambre".



El presidente Biden dijo que "de todas las personas", y como muchas más en Europa, los rusos aún conservan los recuerdos de los horrores del sitio de Leningrado y Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, sin comida, agua ni medicinas, noches de refugio en sótanos y bodegas, y mañanas dedicadas a rebuscar entre los restos de las casas bombardeadas.



"La agresión de Vladimir Putin los ha aislado a ustedes, los rusos, del resto del mundo", dijo el presidente Biden. "Este no es el futuro que merecen para sus familias e hijos... Esta guerra no es digna de ustedes, el pueblo ruso".



"Putin puede y debe poner fin a esta guerra", declaró el presidente Biden. "El pueblo estadounidense está con ustedes y los valientes ciudadanos de Ucrania que quieren la paz".

