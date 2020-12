El Poder puede caer en posiciones extremas, advierte Anamely Ramos

La vigilancia es grande y los artistas y activistas del Movimiento San Isidro (MSI) están en situación real de peligro, dijo en Facebook la curadora de arte Anamely Ramos.

Los intelectuales que no conocen al MSI pero que se desmarcan y no muestran empatía, pueden provocar que "el Poder caiga en posiciones extremas", dijo Ramos.

"El Poder que siempre está buscando en donde anclarse...puede usar ese tipo de divisiones para ir arriba de las personas que ellos consideran ahora mismo mas amenazantes", advirtió Ramos.

“No nos dejan salir de nuestros hogares”, señaló la curadora de arte tras calcular en 50 el número de personas que están bajo vigilancia.

Denunció que Anyel Valdés Cruz fue detenida y hubo acoso a Jorge Luis Arias, Abu Duyanah Tamayo, Iliana Hernández y Oscar Casanella.

El rapero El Osorbo está “con una vigilancia enorme", dijo Ramos. "Por supuesto, Luis Manuel Otero tiene estrecha vigilancia. Adrián Rubio sufrió un acto repudio, así como Osmany Pardo".

"¿Hasta cuándo va a ser todo esto? ¿Qué tipo de campaña están realizando que en los medios oficiales nos están difamando constantemente y diciendo que estamos en contacto con terroristas y sin embargo nos tienen presos en nuestras casas?", se preguntó Ramos.

En ese contexto, envió un mensaje a los intelectuales cubanos que se han desmarcado “de la agenda del MSI”.

Ramos pidió empatía y recordó que el MSI simplemente lanzó un grito para pedir la libertad de un amigo encarcelado, el rapero Denis Solís.

“Nosotros no tenemos ninguna agenda como tal política. Nosotros no somos un partido, nosotros sabemos lo que queremos para Cuba pero no tenemos una agenda política establecida, por tanto no queremos imponer ninguna agenda a nadie”, dijo en Facebook.

“Ahora mismo el MSI es como una especie de pulsión, es como una especie de impulso que nos lleva a luchar por eso que queremos para Cuba”, dijo ella. “Nadie se tiene que sentir parte de una agenda”.