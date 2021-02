El poder amordaza, la prensa independiente responde

Nunca estuvo permitido, y ahora aparece en una lista negra de ocupaciones que tienen vedado el sector privado en Cuba; el periodismo que no guarda vínculos con el poder, el independiente, vuelve a enfrentar el reto de la ilegalidad, pero no se rinde.

La medida ha tenido una respuesta inmediata en las redes sociales. Las voces firmes de los verdaderos protagonistas de la información en la isla se levantan, esta vez, en autodefensión.

"El primer condenado de la enumeración es el periodismo, ese aguijón que desde hace años ha puesto en jaque el monopolio estatal sobre la difusión de noticias, destapando innumerables sucesos que el oficialismo hubiera querido barrer bajo la alfombra", escribió en Twitter la directora del diario independiente 14ymedio, Yoani Sánchez.

Para ella, asegura, la medida no es nueva.

"Y seguiré haciendo periodismo independiente... cuando empecé estaba prohibido... ahora está prohibido... mañana parece que estará más prohibido... lo único que no cambia es mi resolución de informar, contar y reportar. No me fui, no me voy, no me iré", advirtió.

De "alegal" a ilegal

“Recuerdo que, hace unos años, cuando los periodistas independientes estábamos ante un policía, siempre decíamos que el ejercicio del periodismo no estaba regulado en Cuba, que era alegal. O sea, que no estaba permitido, pero tampoco estaba prohibido. Y eso era como un escudo que teníamos”, dijo a Radio Martí Maykel González Vivero, director del medio independiente “Tremenda Nota”.

Pero ahora, subraya González Vivero, “el gobierno está institucionalizando sus fronteras y, por supuesto, el periodismo es una actividad que no van a dejar de controlar. El día que renuncien a intentan controlar el periodismo, ese día, pues, será un poco el fin del sistema tal y como lo conocimos”, concluyó.

Para el escritor y periodista Noel Alonso Ginoris, la medida es una injustica, redactada por manos indolentes.

"Oye, que están cerrando los muros. Esto se llama asfixia. Nos están diciendo: recoge y vete. ¿Cómo vive hoy un editor freelance? ¿o un periodista? ¿o un escritor? (...) Este país está muriendo", escribió indignado en su cuenta de Facebook.

"No aguanto una censura más"

Héctor Valdés Cocho publica una foto amordazado para reflejar lo que siente por el anuncio oficial de que otra vez la profesión que ejerce apasionadamente ha quedado vetada de la legalidad.

"Nunca me he sentido más libre como cuando comencé a ejercer mi derecho ciudadano a expresarme; nunca me he sentido tan útil hasta que comencé a informar la realidad y sin censura que vive mi país. Cuba, con esta esperada prohibición de la prensa independiente, pretende lo que desde hace meses esperamos, otra #PrimaveraNegra", señaló.

En conversación este miércoles con Radio Martí recordó que durante ese período negro para la prensa en Cuba, "más de un centenar de periodistas independientes fueron injustamente presos", y ahora "vuelven a violar la Carta Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 19: Toda persona tiene derecho a expresarse sin tener el miedo de ser juzgado o censurado por su opinión contraria”.

Henry Constantín Ferreiro, director del medio independiente camagüeyano "La Hora de Cuba" y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, ha sido más directo en su respuesta a las autoridades, y les ha pedido que "renuncien".

"Ahora corremos más peligro"

“No podemos quedarnos callados, tenemos que seguir la batalla, porque ahora las detenciones van a tener una base legal, en cuanto saquen detrás de este listado todo el entramado legal que deben tener ya preparado”, dijo a Radio Martí escritora y periodista independiente María Matienzo.

Según Matienzo, “con esta nueva ola represiva de fusilamientos de reputación en los noticieros, lo más probable es que ellos ya se hayan sentado a ver a cuánto tiempo nos condenan. Hay que estar alertas, ahora corremos más peligro”, advirtió.

(Incluye reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)