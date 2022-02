El Pitazo y El Toque: medios para romper la censura en Venezuela y Cuba

El tuitero contestatario cubano Carlos Alberto Pérez García (@ElRuso4k), arrestado por la Seguridad del Estado el viernes, fue liberado sin cargos tras recibir una multa por infringir el Decreto Ley 370.

"Estaba más perdío que la carne de res ¿Me extrañaron? Gracias a todos por la preocupación y por estar pendientes de mi y mí familia, salí sin cargos, solo con multa administrativa por el 370", tuiteó @ElRuso4k en la noche de este sábado.

El influencer, con casi 16 mil seguidores en Twitter, se ha convertido en un azote para las autoridades cubanas con sus sarcásticas publicaciones sobre la cancelación de reconocidos cantantes de varios países de su participación en el Festival de San Remo Cuba, que organiza Lis Cuesta, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

También compartió la imagen de un cartel contra Díaz-Canel que apareció en un muro de la barriada de Santos Suárez en días recientes, lo que estaría detrás de su detención, según dijo en Twitter su esposa, Isis de los Angeles.

"Yo soy su esposa, "está bajo investigación " palabras textuales del miembro de la seguridad del Estado que nos atendió. Desde ayer a las 7 que aparece la jefa de sector con una citación porque supuestamente alguien lo denunciaba por un robo de teléfono, total que no fue así...

Ahora resulta que es por la foto del cartel que subió, todo complicado por las "cosas que publica" y como dirían ellos "él no está en Suiza ni en Estados Unidos", no emtienden de humor, en fin. Aún no está con nosotros, pasan horas y no está. Lo queremos de vuelta ya!!!", escribió en Twitter.

La detención de @ElRuso4k fue denunciada por sus seguidores con una fuerte campaña en redes bajo la etiqueta #FreeRuso4k.

El régimen aplica el Decreto Ley 370 para castigar a la disidencia política e intimidar y silenciar a los periodistas en línea, dijo en su informe más reciente la organización defensora de los derechos humanos Freedom House.

En su informe anual "Freedom on the Net 2021" sobre libertad global de internet, Cuba volvió a calificar como país "no libre" y bajó el puntaje a 21. La organización dijo que en Cuba las autoridades supervisan el uso de internet, y buscan dirigir el tráfico a la intranet controlada por el gobierno.