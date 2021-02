El Osorbo reacciona a agresión: "Nuestra violencia es artística" (VIDEO)

El rapero contestatario y activista del Movimiento San Isidro, Maykel Castillo, El Osorbo, denunció este sábado que un individuo lo agredió por la espalda con un machete cuando iba camino a visitar a Luis Manuel Otero Alcántara.

El Osorbo explicó en una directa en Facebook que se dirigía a la sede de Damas 955, la vivienda de Otero Alcántara y sede del MSI, cuando un individuo lo atacó por la espalda con un machete, llegándole a provocar una herida.

Afirmó que piensa que el agresor fue enviado por la Seguridad del Estado. "Me doy cuenta que está manipulado por la Seguridad del Estado y de la nada sacó un machete grande", dijo al activista, y agregó que tiene 12 horas sin señal de teléfono, ni servicio de ETECSA.

"Yo estoy muy molesto, muy indignado. No porque no reaccioné como fui años atrás, sino porque una vez más me da el pie para saber lo que tú eres, y yo sé que tú eres", dijo el rapero, acusando a la Seguridad del Estado de haber manipulado al agresor.

El activista detalló que, cuando el agresor sacó el arma, pudo quitársela y decidió devolvérsela, pues afirmó que su lucha es pacífica. "Esa fue mi manera de humillarlo, quitarle su arma y devolvérsela", señaló Castillo.

"Yo no tengo miedo, yo tengo más miedo de lo que yo pueda hacer de lo que me hagan a mí, y lo que voy a hacer yo es seguir dándole el mensaje de paz y amor al barrio de San Isidro", afirmó.

El Osorbo, vestido con una camisa blanca y corbata roja, mostró la herida en la espalda y dijo a su agresor que esa marca en su cuerpo se la ponía "a la libertad de Cuba".

El rapero dijo que su respuesta a las agresiones del régimen castrista serán de manera artística.

"Mi lengua es un sable. A mí no me hace falta un machete. Mis palabras son balas. Mi arte es lapidaria. A mí no me hace falta arma blanca", finalizó el activista.