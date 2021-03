El Osorbo detenido con violencia tras acusaciones de "desacato" y "propagación de epidemias" (VIDEO)

El rapero contestatario Maykel Castillo Pérez, conocido como "El Osorbo", fue detenido nuevamente este lunes de forma violenta mientras transmitía en vivo por Facebook. La detención quedó registrada en el video que el músico compartía en la red social.

"Que van a inventar ahora??? Quiero saber, Seguridad del Estado!!! Todos vimos que Maykel Castillo salió muy tranquilo de la casa y ya tenía una patrulla en la esquina. Todos vimos que fue a preguntarles por qué estaba sitiado, si no había cometido delito. Todos vimos que empezaron ustedes a golpearlo para quitarle el teléfono y podérselo llevar", denunció en Facebook la curadora de arte y activista Anamely Ramos.

La activista agregó que la de El Osorbo es solo una de las numerosas detenciones reportadas este 8 de marzo, Día internacional de la Mujer.

"Ya están reportados numerosos arrestos domiciliarios, todos ilegales. Ya todas las fechas en Cuba significan lo mismo: VIOLENCIA! Y esa violencia se hace cada día más insoportable y más peligrosa", subrayó.

El músico se dirigía a casa de su novia, pero la calle estaba bloqueada por un agente de la policía política vestido de civil, y una patrulla de la policía. El Osorbo increpó al agente, que enseguida intentó arrebatarle el teléfono, y lo detuvo con fuerza.

ATENCIÓN: El video del arresto contiene palabras fuertes, que pueden herir su sensibilidad:

Las autoridades cubanas adviertieron el sábado al rapero contestatario que sobre él pesan dos nuevos cargos, propagación de epidemia y desacato. Así se lo informaron al detenerlo por varias horas, según dijo El Osorbo a Radio Martí.

"Dijeron que dos procesos más. En total son seis", dijo el músico, acusado anteriormente de otros tres desacatos y una supuesta difamación a la salud pública.

El Osorbo, uno de los intérpretes del tema "Patria y Vida", dijo, además, que durante la detención pasó por varias unidades policiales. Primeramente, por Cuba y Chacón, y después por la unidad policial de Marianao, donde le informaron de los cargos, y lo golpearon estando esposado.

Allí recibió "una galleta esposado" a manos del "jefe del calabozo", mientras los oficiales decían: "Mira: este es el de Patria y Vida".

Luego El Osorbo fue trasladado al Vivac, donde tuvo que ponerse el uniforme de preso, y de ahí lo vuelven a trasladar a Cuba y Chacón, donde lo liberan, pero antes la seguridad del Estado juega al policía bueno, tratando de disuadirlo para que abandone su posición frontal al régimen, según comentó a Radio Martí.

"Acaba de irte del país", lo presiona la Seguridad del Estado

"La Seguridad del Estado vino simplemente a decirme: coño, mira, compadre, acaba de irte del país, mira lo de la pila de cargos, va a llegar el momento en que no vamos a poder meter más las manos por ti...", dijo el rapero.

También conversamos con Maykel El Osorbo sobre sobre el video del tema "Patria y Vida", que ya sobrepasa los 3 millones de vistas en YouTube, y la caravana que bajo el mismo nombre recorrió este fin de semana las calles de la ciudad de Miami.

“Estoy muy orgulloso de los cubanos que viven en Miami, porque antes de yo hacer esta canción esos cubanos me apoyaban mucho, me querían mucho, y ahí conmigo, rodilla en tierra. Pero ahora, a mediados de esta canción, ese cubano que todavía no se sumaba, no opinaba, hoy, gracias a una canción que ha sido tan poderosa, se ha podido unir en una sola voz", concluyó.

(Incluye reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)