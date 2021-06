El Osorbo deberá esperar su juicio en prisión

El rapero de "Patria y Vida" y uno de los fundadores del Movimiento San Isidro, Maykel Castillo Pérez "El Osorbo", estará en prisión en espera de juicio, luego que la petición de un cambio de medida cautelar fuera denegada por las autoridades judiciales en Cuba.

El licenciado Clemente Morgado Machado, abogado defensor del artista, había solicitado la modificación de la medida cautelar pero fue rechazada por la Fiscalía “atendiendo a la gravedad y magnitud de los hechos, la repercusión de los mismos y el estado actual de la investigación” en la que cita cargos “como supuesto autor de un atentado, resistencia y desacato" en su expediente radicado por el Órgano Especializado de Enfrentamiento a los Delitos contra la Seguridad del Estado.



“Según establece el artículo 251 de la Ley de Procedimiento Penal”, la fiscalía solo modificaría la medida cautelar “solo cuando hayan variado los motivos que la originaron”; y señaló que eso “no ocurre en este caso”, indica el texto con fecha 3 de junio.

Una nota en el perfil oficial del artista en Facebook, señala al fiscal Ramón Macias Nuñez, como "cómplice y ejecutor de las órdenes de la Seguridad del Estado".

"Cuando vaya a dictar las conclusiones provisionales no pierda de vista ni un instante que lo está haciendo contra alguien que ya ha sido respaldado no solo por la ONU sino por Amnistía Internacional, Human Right Watch, Pen International y otras organizaciones internacionales. No todo funciona en el mundo según la podredumbre de la dictadura. Más allá de lo injusto y de Maykel, es ante todo un irrespeto para él como profesional y el mundo lo sabe. ¡Qué triste debe ser graduarse de Derecho para terminar cumpliendo un papel tan vergonzoso!", indica el texto publicado en el perfil del rapero encarcelado en Pinar del Río.

Fuentes cercanas al artista han denunciado que ni siquiera ha podido hablar con su abogado.

El centro de asesoría legal Cubalex expuso irregularidades en el caso contra Maykel Castillo desde que fue arrestado el 18 de mayo y mantenido en "paradero desconocido" hasta el día 31 de mayo cuando se supo que había sido trasladado a la prisión 5 y medio de Pinar del Río.

"Durante este tiempo ni la Seguridad del Estado ni la policía dieron razones sobre Maykel o los motivos de su detención. Incluso la policía política fue a su casa y decomisó sus teléfonos celulares, sin orden de registro ni acta de ocupación", agrega Cubalex.

La prensa oficial cubana publicó una nota informando que el rapero "se encuentra asegurado con la medida cautelar de prisión provisional, acusado de los delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos, en los que incurrió el 4 de abril del 2021".

Sobre esto Cubalex aclara lo siguiente: "En los hechos del 4 de abril cuando el músico se disponía a llegar hasta la sede del MSI, la policía efectuó una detención forzada, sin justificación legal y violando su derecho a transitar libremente, después de haber estado sitiado en su vivienda durante días por agentes de la Seguridad del Estado. El barrio de San Isidro interfirió para que no se lo llevaran, bloqueando la patrulla y Maykel se quedó en el medio de la calle con las esposas colgando de la mano, imagen que se ha convertido en ícono y evidencia de la represión del Estado hacia sus ciudadanos. Según el Ministerio del Interior (MININT) la comisión del hecho fue el 4 de abril de 2021 cuando Maykel Castillo interfirió en la acción de la policía. Sin embargo, no fue hasta el 18 de mayo (44 días después) que lo detuvieron y trasladaron para el Órgano de Instrucción del MININT decretando el fiscal medida cautelar de prisión provisional".