El Osorbo: "Cuando ellos nos metan presos a uno de nosotros, ahí es donde va a venir el estallido social"

El rapero contestatario Maykel Castillo conocido por "El Osorbo", advirtió este jueves que la Seguridad del Estado cubana le está fabricando un cargo de atentado para llevarlo a prisión.

Desde La Habana El Osorbo explicó a Radio Televisión Martí que la información le llegó a través de juristas que trabajan para el régimen.

"Están preparando una cama para procesarme por “un atentado”. Esta información me llega por juristas amigos míos que le sirven al régimen porque el régimen les paga pero me dicen “Maykel, te digo claro, yo estoy contigo pero te tienen esto en el tribunal, lo tienen ahí esperando nada más a que la Seguridad del Estado diga: Esto es lo que hay", dijo el artista que se unió al Movimiento San Isidro a raíz de la polémica por el Decreto 349 que censura las libertades de creación en la isla.

El rapero, junto a El Funky, Gente de Zona, Descemer Bueno y Yotuel, es uno de los protagonistas del éxito "Patria y Vida" considerado un himno por el fin de la dictadura en Cuba.

En entrevista con Radio Martí explicó que el Ministerio de Justicia le tiene archivadas varias acusaciones: "Tengo siete causas penales guardadas ahí que me han hecho ellos mismos arbitrariamente, me lo tienen fabricado y ahora están esperando el momento exacto. Eso está hecho y lo que queda es venirme a buscar cuando a ellos les dé la gana y decirme “mira se te acusa de esto, esto y esto”.

“Ellos lo que están viendo ahora, cómo enfrentar la campaña como nosotros tenemos una medida cautelar internacional. Ellos están viendo ahora, sentados en una mesa, cómo enfrentar la campaña cuando ellos nos metan presos, tanto a Luis Manuel como a mi, como a cualquiera. Ellos están viendo cómo enfrentar la campaña, pero ya las causas están, sólo están esperando el momento exacto, la hora exacta porque son asesinos", denunció el artista del Movimiento San Isidro, a quien los vecinos defendieron de un arresto el pasado domingo en una acción en la que participaron varias personas y que terminó en una protesta que ha sido visibilizada a nivel internacional por reconocidos medios como la BBC.

“Ellos prefieren ante un estallido social, enfrentar a una campaña, porque ellos lo que no se imaginan que cuando ellos nos metan presos a uno de nosotros, ahí es donde va a venir el estallido social. Eso es lo que yo me imagino", declaró el cantante y compositor nacido en La Habana el 20 de agosto de 1983.

"De hecho, eso de lo que puedan decir ellos que a mi me pagó la CIA y yo le pagué a la gente, no no no, no, no, no al pueblo no se le paga. El pueblo no defiende delincuentes ni terroristas", concluyó en referencias a las constantes denuncias del oficialismo de que los opositores, artistas, periodistas y activistas independientes cubanos son pagados por Estados Unidos.