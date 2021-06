El opositor Ángel Castro condenado a seis años de cárcel por supuesto sabotaje y sin la presencia de abogado defensor

La curadora de arte e integrante del grupo 27N denunció que fue citada verbalmente por teléfono por el asistente del fiscal municipal en Fiscalía para este sábado, a pesar de no explicarle las razones o causas.



“No me aclara el asunto ni me dice su nombre completo. Solo responde por “Osmani”. Tampoco el nombre de los fiscales municipales se revela a pesar de ser funcionarios públicos con cargos significativos en la administración judicial que se deben a la ciudadanía y no al Estado”, denunció la curadora de arte.



La activista denunció el misterio de los oficiales al no identificarse y aseguró que actúan de esta manera por “la falta transparencia y responsabilidad pública”.

En un audio que revela la llamada del asistente del fiscal a la activista, publicado por ella en su perfil de Facebook, Barrero explica a un oficial que le es muy difícil ir al no tener una citación en papel debido a que está sitiada frente a su vivienda con dos patrullas. “Ahora mismo tengo dos patrullas abajo aquí en mi casa que no me dejan salir y yo no se mañana en que estado yo vaya a estar”, detalló la joven cubana.

A pesar de la manera en la que fue “entregada” esta citación, la artista dijo en su Facebook que sí asistirá a la Fiscalía a pesar de no saber las razones. “Ni la policía ni la seguridad de Estado tienen autoridad sobre la citación de un Fiscal, yo espero que no me impidan salir de casa”, finalizó la artista.