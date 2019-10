El Observatorio: los Reyes de España no van a Cuba a hablar con un Adolfo Suárez cubano

El Observatorio Cubano por los Derechos Humanos condenó formalmente la anunciada visita de los Reyes de España a Cuba.

"El gobierno de España finalmente ha decidido que los Reyes Felipe VI y Letizia visiten Cuba por los 500 años de la fundación de La Habana", precisó este sábado en un comunicado la entidad con sede en Madrid.



"Lamentamos esta decisión porque pasa por alto la violación sistemática de los derechos y las libertades de los cubanos. La situación represiva en Cuba ha empeorado este año, como demuestran todos los informes del Observatorio, y el Gobierno ni siquiera da signos de que en breve comenzará las reformas políticas y económicas que el país necesita con urgencia", precisa la declaración.

"Una evidencia de la realidad represiva es que, mientras el ministro Josep Borrell permanecía en La Habana reunido con los personeros del régimen cubano, eran detenidos de manera arbitraria o amenazados destacados activistas y líderes opositores de la isla", señala el texto.

El Observatorio añade que "los Reyes no irán a Cuba para respaldar un proceso de transición hacia la democracia, pues éste no existe. No conversarán con un Adolfo Suárez cubano, sino con quienes se han definido como la continuidad".



"Esta visita real no envía un mensaje de optimismo y solidaridad hacia el pueblo cubano sino que representa un espaldarazo al régimen que condena a la miseria y deja sin futuro a millones de cubanos", denuncia la entidad.

También se refiere a la injerencia de Cuba en Venezuela. "Es un contrasentido decir que se rechaza la situación venezolana y a la vez premiar a sus principales valedores en La Habana con la visita de Sus Majestades".



El Observatorio concluye: "Quienes tenemos por ejemplo y valoramos el papel de la Corona en la transición española, no deseamos verle en esta comprometida e innecesaria situación".