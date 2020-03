El mundo se prepara para meses de trastornos por coronavirus

El mundo se prepara para meses de trastornos, a medida que el avance incontenible del nuevo virus provoca contagios crecientes, consecuencias económicas y medidas masivas de contención.



“Los países deben prepararse para contagio comunitario sostenido”, dijo el jueves el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acerca de la epidemia declarada hace dos meses. “Nuestro mensaje a todos los países es: ésta no es una vía de sentido único. Podemos obligar al virus a retroceder. Estas acciones determinarán el curso del brote en cada país”.



Se está abriendo una brecha alrededor del mundo. China, donde se originó el brote, informa diariamente sobre la drástica caída de las cifras de contagio y la reapertura gradual de fábricas mientras aumenta la sensación de que la normalidad ya no es un hecho distante. Mientras tanto, otros países reportan cifras crecientes de contagio con cancelaciones, clausuras, prohibiciones de viajes y escasez de artículos.



Hay 17 veces más infecciones fuera de China que dentro del país, dijo la OMS, la mayoría de ellas en Corea del Sur, Italia e Irán.



“El virus no hace distinciones de raza, credo ni color. Ataca a todos por igual”, dijo Ian MacKay, virólogo de la Universidad de Queensland, Australia. “Lo que vemos en la práctica es una pandemia”.



Desesperados por impedir la propagación de la crisis dentro de sus fronteras, los países ajustan las restricciones de desplazamiento.



Australia prohibió el jueves la entrada de personas provenientes de Corea del Sur que no sean australianos y residentes permanentes, luego de adoptar medida similares para Irán y China. Indonesia anunció restricciones para viajeros de partes específicas de Irán, Italia, Corea del Sur y China. Los Emiratos Árabes Unidos aconsejaron a sus habitantes no viajar al extranjero y aquellos que lo hagan serán puestos bajo cuarentena al regresar. Medidas similares han adoptado Japón y Sri Lanka.



Irán, con 3.513 casos confirmados y 107 muertos, está colocando puntos de control para limitar el tránsito entre las principales ciudades e incluso las autoridades han pedido a las personas que reduzcan el uso del papel moneda para limitar la transmisión del virus.



Aun así, nadie ha igualado las acciones draconianas que adoptó China para frenar el virus, aunque otro países han dado pasos drásticos.



Italia cerró todas las escuelas y universidades y prohibió la asistencia a eventos deportivos. Arabia Saudí prohibió la visita a sitios sagrados del islam. Estados Unidos, donde han muerto 11 personas por el virus, permanecen cientos en cuarentena por un caso detectado en un suburbio de Nueva York.

En Estados Unidos y países de Europa la ansiedad está causando desabasto de desinfectantes, cubrebocas, agua y alimento.



En China, donde decenas de pacientes son dados de alta todos los días, había 80.409 casos confirmados hasta el jueves y 3.012 decesos. Corea del Sur es el segundo país más afectado con 6.088 casos confirmados.