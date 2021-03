"Hace falta un cambio y Cuba está lista", dice popular reguetonero El Micha (VIDEO)

Michael Sierra Miranda "El Micha", uno de los reguetoneros más populares y exitosos de Cuba acaba de presentar su canción "Un sueño. Cuba grita Libertad".

El artista nacido en La Habana en 1981, destaca en el tema la frustración de los cubanos ante la profunda crisis que vive el país, la necesidad imperiosa de que haya un cambio en la isla donde "el pueblo mande".

"Vamos de peor pa’ mal, de mal en peor. No quiero a Cuba en blanco y negro, la quiero a color. Yo no los quiero ver sufriendo, yo los quiero muerto‘e risa Es que anoche tuve un sueño y sólo de pensarlo me eriza".

"Tuve un sueño del cual no me quiero despertar,

soñé que mandaba el pueblo, y que no había hambre ni necesidad", dice el tema.

El artista nacido en el Reparto Eléctrico de la periferia de La Habana pide entonces: "el sufrimiento de los míos que se acabe, la represión que se acabe, el abuso que se acabe, la angustia del cubano que se acabe".

El colaborador con más de 400 mil seguidores en Instagram ha trabajado con reconocidos artistas del género urbano como Gente de Zona o los puertorriqueños Bryant Myers y Farruko, dice en la canción que habla por 11 millones de cubanos.