"Ya tiene que haber un cambio obligatorio y urgente en Cuba" (VIDEO)

El cantante urbano Michael Sierra Miranda "El Micha" en declaraciones a Radio Televisión Martí a raíz del éxito de su tema "Un sueño"​, abiertamente contestatario con el régimen de Cuba, aseguró que en la isla existe una necesidad imperiosa de cambio.

"Yo siempre iba a Cuba a ver a mi familia, a ver a mi mamá, trataba de pasar un rato con mis primos y veía que cada día estaba peor, estaba peor, estaba peor. Era una cosa que ya no se podía soportar, que ya no se puede soportar ya. Es una cosa de que ya tiene que haber un cambio obligatorio, urgente en Cuba porque el cubano ya no merece más estar pasando por esa situación de tanta dificultad para cualquier cosa", explicó en entrevista para el programa Perfiles, de Radio Martí.



El artista habanero, considerado entre los más populares y reconocidos exponentes del reguetón, ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por su reticencia a abordar temas políticos en sus entrevistas y revelar su postura respecto a la realidad de Cuba.

Pero su tema "Un sueño. Cuba grita Libertad" es considerado como su "salida del closet" en el tema político, pues critica sin tapujos la situación en la isla y pide "el sufrimiento de los míos que se acabe, la represión que se acabe, el abuso que se acabe, la angustia del cubano que se acabe".

El artista, nacido en el Reparto Eléctrico de la periferia de La Habana, en 1981, aborda la profunda crisis que vive Cuba y la necesidad de una transformación a un sistema donde verdaderamente "el pueblo mande".

"Me sentí con la obligación ya de decir lo que estaba pasando porque realmente no estaba en la calle, ni estaba ese mensaje tan directo para el pueblo cubano, ni para el presidente ni para todos los jefes", dijo el artista a Radio Televisión Martí.

llegó el momento en que no estiró más la liga, no pude más con esta situación de estar en dos aguas

"Yo siempre fue el negrito ese delincuente, entonces llegar aquí y que te tilden de comunista … eso me dolía más todavía. Yo decía “wow” y trataba de estar ecuánime, tranquilo por mi mamá, por la familia, para tratar de ir a Cuba con mis hijos, pero ya llegó el momento en que no estiró más la liga, no pude más con esta situación de estar en dos aguas y de estar aguantando todas las cosas que están pasando en Cuba y me vi en la obligación de hacer este tema", declaró el artista.

"Por Cuba meto las dos manos, la cabeza y los dos pies. Nací cubano, bien cubano y cubano me moriré", dice en el tema, donde reafirma que no es político, ni comunista.

En su entrevista con Radio Martí El Micha agradeció a "toda la gente que han dado apoyo a la canción y que han cogido el mensaje como es".

El tema publicado el 31 de marzo se acerca a las 600 mil visualizaciones en YouTube y fue utilizado en la protesta protagonizada el pasado domingo frente a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, cuando los vecinos enfrentaron a la policía para defender a este colectivo de artistas.