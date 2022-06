El mensaje de Martha Beatriz Roque a Amelia Calzadilla : Sigue denunciando, nadie te va a juzgar (VIDEO)

La opositora y exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello envió un mensaje este domingo a Amelia Calzadilla, la joven madre de tres niños cuya denuncia de la deplorable situación que viven en la isla los ciudadanos de “a pie”, revolucionó las redes sociales la pasada semana.

“Este video lo hago para explicarle a Amelia Calzadilla que la dictadura, desafortunadamente, siempre hace lo mismo”, explicó Roque Cabello en un video en Facebook en el que hace referencia a los recientes ataques lanzados por el oficialismo contra la joven.

“Desafortunadamente, me dicen que ella no quiere hablar con los disidentes, cosa que yo respeto enormemente, pero tiene que saber que su video ha tenido un gran impacto en las redes, y ahora, en estos momentos, con esa cara dulce que ella tiene, bonita, pues, sencillamente, no puede echar a defenderse”, aconsejó la opositora.

En un segundo video posteado este domingo, Calzadilla reaciona a los ataques recibidos por parte de la prensa oficialista y trolls cibernéticos al sevicio de la Seguridad del Estado. La joven desmiente que lleve una vida de "lujos", como intentan mostrarla las publicaciones del llamado Guerrero Cubano, un perfil falso en Facebook y YouTube desde donde la contrainteligencia cubana intenta contrarrestar el impulso movilizador de las redes sociales contra la represión y la crisis socioeconómica que vive la isla.

“Su problema no es defenderse”, asegura desde su larga experiencia Roque Cabello. “Su problema es defender al pueblo de Cuba; su problema es defender los problemas que ella tiene en su casa. A nadie le interesa lo que fue su papá, a nadie le interesa que ella tenga una lámpara o que la deje de tener; esa no es la situación”, puntualizó.

De acuerdo con la exprisionera política, única mujer en el Grupo de los 75 durante la Primavera Negra de Cuba en 2003, “la situación está en que siempre la dictadura hace lo mismo para quitarse de encima la vista y echarle la vista encima a Amelia".

Roque Cabello aconseja a Amelia Calzadilla que, “si quiere volver a hablar", no se defienda, porque "no hace falta defenderse; todo el mundo sabe lo que ha hecho este régimen durante 63 años".

"Nadie te va a juzgar, Amelia (...). Siga denunciando y no le importe lo que digan de usted”, concluye la opositora.

En el video de este domingo, Calzadilla expresa preocupación por el impacto que los ataques del oficialismo, y otras medidas que puedan tomar en su contra, puedan tener en sus hijos, y advierte entre lágrimas: "Lo estoy diciendo desde ahora: no me importa que me desaparezcan, mi madre se volverá loca; pero no se metan con mis hijos. Lo estoy advirtiendo con tiempo. No se metan con mis hijos".

En la mañana de este lunes, a las 11:00 AM, la joven madre tenía prevista una reunión con las autoridades del Gobierno municipal, en El Cerro, donde reside, según informó en el video. "A lo mejor es para hablarme del gas, o a lo mejor es para llevarme presa", subrayó.

Activistas como Saily González Velázquez e Iliana Hernández le alertaron en los comentarios al video en Facebook que lo más probable es que en ese encuentro fuera interrogada por agentes de la Seguridad del Estado.

Calzadilla ha expresado el temor de ser detenida e ir a prisión por sus declaraciones. El recién aprobado nuevo Código Penal cubano prevee sanciones contra personas que realicen comentarios en redes sociales considerados contrarios al gobierno, con figuras delictivas como la instigación a delinquir, la calumnia, la injuria y los actos contra la intimidad y la imagen.