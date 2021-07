El joven de la foto se llama Rolando, tiene 25 años y sigue detenido por manifestarse en #SOSCuba

El joven, cuya violenta detención el 11 de julio frente al Capitolio de La Habana quedó registrada por el corresponsal de la agencia France Press, Yamil Lage, ha sido identificado por familiares y conocidos.

Se llama Rolando Remedios Sánchez, tiene 25 años y reside en la capital, según reveló Alberto Remedios Abreu: "Este joven de la foto se llama Rolando Remedios y es mi hermano ,se manifestó pacíficamente el 11 de julio frente al capitolio y fue detenido brutalmente por la dictadura cubana. Nadie le pagó, ni le dijo lo que tenía que hacer, ni tampoco es un delincuente, fue voluntario como miles de jóvenes que quieren un país libre ,con oportunidades, dónde se te respete por pensar diferente. Todavía está preso injustamente ,sin ningún tipo de derecho a defenderse legalmente. Exigimos su liberación ya".

La base de datos del Centro legal Cubalex corrobora que fue etenido en el Capitolio, trasladado al penal de Jóvenes del Cotorro​ y que continúa bajo arresto.

La activista Anamely Ramos González, del Movimiento San Isidro, dijo que Rolando los visitó en la sede del colectivo de artistas y les "contó de sus deseos para Cuba y para los jóvenes cubanos como él".

"Esta es una de las fotos icónicas que ya no nos abandonan. Hoy Rolando Remedios es un joven digno que sufre injusta prisión, del que no sabemos nada, del que tal vez.solo sepamos cuando haya sido condenado. Pero estaremos aquí abogando por su libertad y la de tantos jóvenes como él.

Cada cual tiene un camino pero no nos cansamos de decir que: de la libertad no se regresa. Viva Cuba Libre!", escribió la curadora de Arte.

Durante las manifestaciones, los reporteros de prensa extranjera acreditados en Cuba lograron capturar las imágenes de la represión a los manifestantes, al menos en la capital cubana. En otros sitios del país las agresiones contra la población desarmada han sido documentadas por la propia ciudadanía con sus celulares, a pesar de los múltiples cortes de Internet.

Recientemente, fue identificado otro joven fotografiado por Yamil Lage miestras era brutalmente detenido: el estudiante de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana Leonardo Romero Negrín.

El joven de 22 años denunció las brutales golpizas recibidas por él y varias de las personas que se manifestaron el 11 de julio a través de una entrevista con el portal La Joven Cuba.

Fue trasladado a la estación policial de Dragones, donde al entrar le dieron "un estrallón entre cuatro personas" y lo patearon: "Me cubrí la cara con los antebrazos y siguieron dándome patadas, por eso tengo un antebrazo hinchado, un médico lo vio. También una costilla me duele, no llegó a fracturarse, pero me duele y eso el médico también lo vio", dijo el estudiante universitario, quien denunció que luego un agente policial le dio golpes con una tabla de madera en las piernas, lo que le dejó cicatrices.

"Cuando iba a salir de allí vino otro oficial, el 03912 de la estación de Dragones, y le dijo a dos personas que me aguantaran, me cogió con las dos manos por el pelo y me dijo: '¡Por mercenario!'. Me dio un cabezazo por la nariz, casi me desmayé, y siguieron dándome golpes antes de trasladarme a la estación de Zanja", dijo el estudiante que se proclama socialista y a quien mantuvieron bajo arresto por varios días.