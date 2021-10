El insulto como arma de rebeldía contra el poder (III)

Hay también temas dedicados al ex gobernante Raúl Castro, donde cantan “Raúl es un farsante a ti no hay quien te aguante” y la llamada “Comunista y Chivatón”, dedicada a Alpidio Alonso, cuando antes de ser Ministro de Cultura, era presidente de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) . No falta la letra alentando a buscar piedras para atacar al Delegado del Poder Popular a quien prometen los integrantes de la banda que “vamos a desp***ar”.



“Desde las estructuras del gobierno se ofende y denigra a los opositores (…) han dicho que somos gusanos garrapatas, no cubanos. Todos los improperios que ya sabes que andan diciendo por ahí de nosotros -de nosotros, cuando digo nosotros, pero también hablo del pueblo en general- no son penalizados, no lo son. O sea, no son acusados, no pueden ser acusados, no pueden ser enjuiciados por el mismo código penal con que ellos pueden enjuiciar a un a un ciudadano común”, explicó Matienzo.