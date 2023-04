El gobierno reprime y los cubanos votan con los pies, dice analista del Consejo de Relaciones Exteriores

La Seguridad del Estado cubana persiste en prohibir que los ciudadanos se expresen libremente en las redes sociales.

Este 25 de abril, dos agentes de la policía política intentaron intimidar a la joven Yaima Sardiñas Figueredo durante un interrogatorio en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Caimito, Artemisa, adonde había sido citada el día anterior mediante una nota sin cuño de la autoridad.

“Cuando llegué allá, el oficial de la Seguridad del Estado me entró para la oficina y me preguntó ‘¿tú sabes por qué estás aquí? Le contesté que no porque en la citación no estaba puesto el motivo. Me dijo ‘por tus publicaciones y las de tu hermano'”, relató a Radio Televisión Martí la madre de tres niños y hermana del tuitero Armando Sardiñas Figueredo.

“¿Cómo haces eso? Tú qué trabajaste en el INDER, que fuiste directora de un combinado deportivo. Lo que estás haciendo está muy mal”, declaró el agente policial, según ha relatado la joven.

Yaima Sardiñas Figueredo fue expulsada de su centro laboral, el Combinado Deportivo de Caimito, poco tiempo después de las protestas del 11 de julio de 2021 debido a opiniones posteadas en Facebook a favor de su hermano, condenado por participar en las manifestaciones.

"Empezaron a amenazarme que si mi hermano seguía [haciendo publicaciones contra el régimen] lo iban a meter preso, que si yo seguía publicando me iban a abrir un expediente, que me acordara del Código de Familia, que había que respetar. Yo, calladita la boca porque aquí no hay justicia en estos casos, no puedo decir voy a guardar silencio hasta que tenga un abogado, porque no habrá abogado que me represente”, dijo.

El agente de la Seguridad del Estado concluyó sus comentarios recomendándole a la joven que recapacitara y no continuara sus “ataques” contra el gobierno porque le acarrearían consecuencias nefastas para ella y su familia.