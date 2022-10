El Gato de Cuba se declara en huelga de hambre: "Si no se comunica es que está en celda de castigo”

El influencer cubano Yoandi Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, estaría en huelga de hambre, en protesta por los abusos que cometen los carceleros en la prisión Valle Grande, donde está recluido.



“El problema es que él está mirando como los guardias cogieron a un muchacho epiléptico y le cayeron a tonfazos. El muchacho lo que gritaba es que tenía hambre y le fueron arriba, y él está viendo muchos abusos ahí”, explicó su padre, Lázaro Montiel, a Radio Televisión Martí.



“Está en huelga de hambre desde el 13 pero no sé si lo han puesto en el calabozo. Este lunes le toca su llamada telefónica. Si no se comunica es que está en celda de castigo”, apuntó.



Los padres del influencer afirman que agentes de la policía política "están usando como un tipo de chantaje contra él.

“Fueron a hacerle un video para que se retractara y dijera a los jóvenes que no salgan a las calles. Él se negó y el 12 de octubre el abogado me llamó por teléfono y me informó que no le concedieron la libertad condicional y que no la pida más porque no se la van a dar”, dijo Lázaro Montiel.



Según el Reglamento del Cárceles y Prisiones de Cuba, Montiel tiene derecho a recibir la libertad condicional desde agosto pasado, pero la Seguridad del Estado ha dispuesto que el beneficio no se hará efectivo hasta que él en un video pida a los cubanos que no salgan a protestar a las calles.



En una directa en Facebook, la madre de El Gato de Cuba María Hernández Álvarez, residente en Estados Unidos aseguró que su hijo no aceptó el chantaje.



"Él está puesto porque si tú estás por algo, ¿cómo tú vas a echar pa’ atrás después? Él no es de esos. Eso es chantaje y él se puso firme y dijo que no, que a él le echaron dos años injustamente y él los está cumpliendo", recalcó Álvarez.



Dirigiéndose al gobernante Miguel Díaz-Canel, Hernández Álvarez denunció que "trabajan con chantajes y con mentiras. Inmorales que son todos. La justicia divina no falla. Estás acabando con Cuba y con mi país. Todo el mundo sabe cómo ustedes trabajan".



Montiel Hernández, arrestado en abril de 2021, fue condenado a dos años de privación de libertad por el delito de desacato en un juicio celebrado el 7 de abril de 2022.