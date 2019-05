El ex presidente de Brasil, Michel Temer, encarcelado por segunda vez

El comandante de las fuerzas militares colombianas dijo el miércoles que se investiga la supuesta incursión de miembros de la Guardia Nacional venezolana en una zona colombiana y denunció que integrantes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentran en el vecino país.



El general Luis Navarro indicó en diálogo telefónico con la radio local Caracol que las autoridades recibieron denuncias de la supuesta incursión venezolana en la población La Chinita, en la zona rural de la fronteriza ciudad de Cúcuta.

“Nosotros tuvimos una comunicación por parte de la comunidad que efectivos de la Guardia Nacional venezolana estaban haciendo presencia en esa zona persiguiendo a contrabandistas de combustible. Tengo entendido que no capturaron a los contrabandistas”, señaló Navarro.



El alto jefe militar explicó que se envió a un grupo de militares colombianos a la zona para verificar la denuncia. “Los venezolanos no estuvieron por mucho tiempo ahí y tomamos testimonios, recogimos las pruebas y rendimos un informe al Ministerio de Defensa colombiano y a su vez ellos se lo entregarán a la canciller colombiana”.



Añadió que las fuerzas militares colombianas no tienen “ningún tipo de interlocución con las autoridades militares venezolanas o con la Guardia Nacional del régimen venezolano y eso hace que las coordinaciones de seguridad sean supremamente complejas”.



A su vez denunció que el vecino país alberga desde hace mucho tiempo a un grupo numeroso de integrantes del ELN, incluidos varios de sus jefes.



“Según nuestros informes de inteligencia calculamos que entre un 45% y 47% del ELN está en Venezuela... Igualmente sus cabecillas, por ejemplo ‘alias Pablito’ permanece en el estado de Apure y varios líderes de la dirección nacional de este grupo guerrillero”, agregó.



El jefe militar destacó que eso dificulta la efectividad de las acciones militares colombianas contra el ELN y que la disposición de las autoridades venezolanas para combatir a los guerrilleros en el otro lado de la frontera “es totalmente cero”.



Horas después, la cancillería difundió en un comunicado “su preocupación por la ocurrencia de este tipo de hechos provocadores, generados por el régimen de Nicolás Maduro, que afectan a las comunidades de la zona de frontera”.



“Las Fuerzas Militares de Colombia están prestas a la defensa de la integridad territorial, manteniendo siempre la debida prudencia frente a estas claras y reiteradas incitaciones, que solo pretenden generar respuesta para hacer ver a Colombia como país agresor”, agregaba la nota.



El ELN inició conversaciones de paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en 2017 en Cuba, aunque ambas partes nunca pudieron acordar un alto el fuego.



Los diálogos con el presidente Iván Duque están congelados. El mandatario ha dicho en varias oportunidades que hasta que el ELN no libere a las personas que mantiene secuestradas y cese sus ataques no se sentarán a dialogar.



El ELN nació en 1965 como un proyecto político inspirado en la revolución cubana y tiene en la actualidad unos 1.700 combatientes, dijo recientemente a The Associated Press el general Nicacio Martínez, comandante del ejército colombiano.