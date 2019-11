El CUC irá "desapareciendo paulatinamente", pronostica economista cubano

El CUC va a ir desapareciendo paulatinamente en Cuba, y de hecho ya se está devaluando con la apertura de las tiendas que venden electrodomésticos en dólares, dijo este viernes desde La Habana el economista Omar Everleny Pérez Villanueva a Radio Televisión Martí.

“Creo que estamos en una etapa de aceleramiento de esa medida, porque el CUC ya se está cotizando a 1.20 [por cada dólar]; se está devaluando”, declaró Pérez Villanueva, reconocido autor de numerosos estudios sobre la economía cubana. “Entonces, va a llegar un momento como que a la gente no le va a interesar mucho tener el CUC”.

A la pregunta de si el Estado cubano será capaz de abastecer permanentemente las 13 tiendas que funcionan ahora, 12 en La Habana y una en Santiago de Cuba, y abrir nuevos establecimientos del mismo tipo, el experto se remite a la promesa hecha por el propio gobierno.

“Si cumplen el postulado que han dicho, respetar la recaudación en divisa convertible para abastecer esa tienda, y no [usan] esos dólares para otros fines, creo que sí se podrían mantener”, respondió.

El economista cree que las nuevas tiendas de electrodomésticos en dólares representan un beneficio tanto para el Estado como para la población.

“Hay un beneficio mutuo”, dice. “Aunque el Estado se está beneficiando, recogiendo los dólares que antes [iban a parar a manos de] un privado extranjero en Panamá o en México […], puso precios competitivos con esos mercados”, y “la población ha recibido esa noticia muy bien, porque ahora los precios son el 50% de lo que antes se vendía en el mercado negro de esas personas que compraban en México y Panamá”.

Pone como ejemplo que ahora un sistema Split de aire acondicionado cuesta $340, mientras que antes valía $600, y que la gente se veía obligada a comprarlo de todas formas porque el mercado interno no daba alternativas.

“El Estado tuvo que poner esos precios tan baratos porque si no [los comerciantes independientes] siguen saliendo al exterior”, indica Pérez Villanueva. “La forma de competir con los particulares fue [igualando los precios a los que ellos pagaban] en el exterior, porque ya no da negocio traer ningún equipo si las personas lo pueden comprar aquí a mitad de precio”.

La estrategia tiene un carácter recaudatorio para el Estado porque eran dólares con los cuales no contaba, comenta el experto, y ahora cuenta con ellos y puede seguir manteniendo ese flujo de beneficios.

“Antes el Estado tenía que comprarlos por otras vías y venderlos en CUC, pero el CUC no es una moneda convertible”, observa el economista. “Entonces, es preferible vender [las mercancías] a mitad de precio, pero en una moneda convertible, que es el dólar de Estados Unidos, el euro, el yen”.

Se mantiene la demanda

Por experiencia propia, Pérez Villanueva sabe que, al cabo de su primera semana de servicio, las tiendas siguen abarrotadas.

“Ayer recorrí unas siete u ocho tiendas, porque estoy interesado en comprarme un Split, y no puedo hacer esas colas”, manifiesta cerca del mediodía del viernes. “Y estamos hablando de que es solo en La Habana. Yo no estaría muy seguro de que gente de provincia esté comprando en La Habana. No me parece, porque después la transportación a provincia se hace muy cara”.

Hasta el día de hoy hay colas en todas las tiendas, asegura, y eso le hace creer que se trata de una medida que, al menos, ha empezado bastante bien.

“No se ha acabado la demanda, y yo no creo que en una semana tan rápidamente las personas de otros mercados les hayan mandado las remesas a sus familias, porque esto lleva un proceso de abrir una tarjeta en los bancos, una cola...”, refiere Pérez Villanueva. “O sea, todavía no podemos decir que ya se ha agotado: yo creo que está empezando el proceso”.

Dice no haber visto que se agotaran los equipos en las tiendas donde estuvo, y que esa podría haber sido otra de las preocupaciones de la gente.

“Si eso es en una etapa inicial, un stock que tienen, y después vuelve otra vez a escasear ese producto, no podría decir, porque antes no tenían los dólares: ahora sí los tienen”, comenta el experto. “Como que no hay un argumento para no tener esas tiendas en divisas convertibles abastecidas”.

Dualidad monetaria y problema cambiario

Pérez Villanueva cree que el problema no es sacar de circulación el CUC, sino determinar qué valor se le concede a la moneda nacional en relación con las divisas convertibles.

“Se puede eliminar la dualidad monetaria: lo difícil es el problema cambiario”, observa el economista. “La tasa de cambio que tiene la empresa estatal cubana es uno a uno, y la que tiene la población es uno a 25 [un dólar igual a 25 pesos]. Ahí es donde está el problema: ¿a qué tasa de cambio se va a quedar, o es una intermedia, o se quedará la más alta a la que compra la población?”

Por ejemplo, dice, un negocio privado compra cada dólar a 25 pesos, y es rentable, de modo que será necesario buscar una tasa de cambio que funcione para los dos, tanto para la empresa como para los ciudadanos.

“Si yo fuera el Estado, trabajaría en ese tema ahora, porque se ha producido un aumento de salario en el sector que se podía quedar más afectado, el sector presupuestado, que es donde más trabajan los cubanos; 75% del empleo es presupuestado, y ya le aumentaste el salario”, manifiesta Pérez Villanueva.

“Por otro lado, ya introdujiste otra moneda, que es convertible realmente, y el CUC se está devaluando”, añade. “Por lo tanto, si no lo hacen en este momento, creo que otro momento así no sé cuándo vendría”.