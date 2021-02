El cubano, Alejandro Alonso, miembro del 27N gana el Festival Internacional de Cine de Rotterdam

El colectivo de artistas Atelier Morales, integrado por los arquitectos cubanos residentes en París, Teresa Ayuso y Juan Luis Morales, han hecho un llamado a una huelga de artistas cubanos ante la represión institucional y policial desatada contra algunos de ellos en los últimos meses.

En el texto de la convocatoria se invita a "todos los artistas y profesionales de la cultura cubana, dentro y fuera de la isla, a participar a una HUELGA DE ARTE en todas las INSTITUCIONES Culturales gubernamentales de CUBA".

El llamado denuncia la represión con los artistas independientes en Cuba, la difamación de los medios de prensa y TV oficiales del gobierno de Cuba, el silencio cómplice de las instituciones culturales, entre las que menciona al Ministerio de Cultura, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la Asociación Hermanos Saíz, el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, los Museos, Galerías, y Casas de Cultura, la Fundación Lam, la Bienal de La Habana, Artex, ACCA y Casa de las Américas entre otros.

"Visto que las instituciones gubernamentales culturales en Cuba no reconocen ni respetan a los artistas y espacios independientes en la Isla, entonces: Convocamos a todos los artistas y profesionales de la cultura cubana, dentro y fuera de la isla, participar a una HUELGA DE ARTE en todas las INSTITUCIONES Culturales gubernamentales de CUBA.

Si eres artista plástico independiente: No participes en ninguna exposición en galerías, museos y salas de exposiciones de una institución gubernamental en Cuba. Si eres artista músico, actor o de danza independiente: No partícipes en ningún concierto o espectáculo en salas, teatros y escenarios de una institución gubernamental de cultura en Cuba. Si eres artista de la cinematografía, televisión y radio independiente: No partícipes en ningún programa, producción, serie o filme, de una institución gubernamental de Cultura.Si eres artista del mundo de las letras independiente: No participes en ninguna publicación de una institución gubernamental de Cultura en Cuba", invita Atelier Morales.

El llamado explica que la huelga sólo finalizará "el día que se respete totalmente y sin condiciones ni censura, sin difamaciones ni arrestos arbitrarios; a los artistas y espacios independientes en toda la Isla".

Además aclara que en esta iniciativa "no hay que hacer listas ni diálogos" y que cada artista debe asumir su responsabilidad".