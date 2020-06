El boxeo cubano sigue sumando talento hacia el profesionalismo

Los púgiles Gianny García, Orestes Velásquez e Isaac Carbonell esperan hacer su debut profesional este mismo verano. El jueves fueron presentados por la promotora Universal Sports en la sede de los estudios Cachita Universal ENTV-USA, en Miami

Atrás quedan cientos de combates amateurs que servirán de base en el camino hacia el boxeo rentado. Los tres peleadores están bajo el mando del entrenador Eufracio “Franco” González.

García, quien posee un su récord una medalla en Panamericanos, tiene la esperanza de que su estilo en las 118 libras sea capaz de atraer fanáticos y a su vez oportunidades que le permitan escalar en su nueva carrera.

“Yo siempre he sido un fajador. Me gusta ir a la media y corta distancia. Mis amistades me han dicho que eso es lo que gusta en el profesionalismo”, afirmó García. “Pero sé manjear todas las distancias, aunque lo que me gusta es el ataque”.

Velásquez, por su parte, se marchó de Cuba buscando algo más que boxeo.

“Allá lo que más me faltaba era una buena libertad. Una buena libertad de expresión”, dijo Velásquez. “Gracias a Dios llegué a este país que es el mejor del mundo”.

Los últimos meses, con un plan de preparación en medio de la pandemia del coronavirus, han sido difíciles para este gladiador de las 140 libras.

“Con esta situación hemos ido haciendo las cosas con mucho cuidado…, distanciándonos de las personas, cuidándonos bien para que no haya ningún tipo de problemas”.

Tan solo la transición del amateurismo al profesionalismo obliga a cambiar hábitos y sobre todo el pensamiento táctico sobre el ring. En el boxeo profesional se entrena para un combate de mucha más duración que los pleitos sucesivos que tienen lugar en un torneo amateur.

Y Carbonell, de la división de 175 libras, está viviendo ese proceso que comienza en el gimnasio.

“El entrenamiento es más fuerte, más exigente. Hay que tener mucha disciplina”, expresó Carbonell. “Estamos entrenando en la condición física. Tratar de buscar aire para aguantar este boxeo que es fuerte”.

Este grupo de boxeadores cubanos espera hacer su debut profesional en el mes de agosto. Universal Sports hace gestiones en la actualidad para vincular a estos atletas con otras organizaciones que le permitan un rápido avance en sus respectivas carreras.