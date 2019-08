El borroso futuro de SNet

Los defensores de la red inalámbrica SNet han expresado en las redes sociales su descontento con un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Comunicaciones de Cuba (MINCOM), que no satisface sus demandas.

Ernesto de Armas, uno de los usuarios de la red, expresó frustración y pesimismo. "Me duele decir que esta tarde nos llegaron noticias falsas a Snet sobre los últimos acuerdos entre en Mincom-Snet. Esto ha sido un duro golpe, no solo para mí, sino para cientos de usuarios, quizás miles, que escucharon estas noticias con emoción y esperanza".

"Es muy sencillo, las actuales resoluciones 98/2019 y 99/2019 emitidas por el MINCOM impiden la existencia de redes malladas y ya dijeron bien claro que NO HARAN CONCESIONES", explicó De Armas.

El usuario lamentó esta decisión y recalcó que Snet es una comunidad, "todos nos apoyamos y NO HACEMOS DAÑO A NADIE NI DEJA A NADIE DESAMPARADO y simplemente no podemos existir con estas legislaciones".

"Reclamamos nuestro derecho a existir, no estamos hablando de una entidad terrorista ni de una organización criminal, ESTAMOS HABLANDO DE UNA INICIATIVA COMUNITARIA que nunca en la vida ha pedido ni un centavo de subvención estatal, una iniciativa con, cuanto menos, 12 años de existencia, una iniciativa sana, saludable, que no representa un peligro para la seguridad nacional, una iniciativa de los JÓVENES CUBANOS", afirmó.

"Bajo estas condiciones no podemos entendernos, no defendemos ninguna postura política determinada, ni siquiera estamos involucrados en temas políticos, solamente defendemos NUESTRO DERECHO A EXISTIR y eso no nos lo puede negar nadie", dijo De Armas.

No obstante, también dijo que SNet no desaparecerá. "Finalmente diré muy claro que no vamos a dejar que nos destruyan, vamos a luchar por nuestro derecho a existir, de manera pacífica y sin quebrantar la ley".

El diario 14ymedio comentó que "El Estado cubano ve en SNet un peligro que debe ser eliminado".

"Esta red es capaz de convertirse en un canal de comunicación alternativo fuera del control del Gobierno", señaló la nota.

Por su parte, la activista y bloguera Regina Coyula, seguidora del fenómeno SNet, expresó pesimismo sobre el futuro de la red inalámbrica.

El sábado pasado, decenas de personas se dieron cita frente al Ministerio de Comunicaciones para protestar de forma pacífica por la nueva legislación sobre redes inalámbricas, que impide el funcionamiento de SNet. Los usuarios tenían fé en la posibilidad de avanzar en conversaciones este lunes con MINCOM, pero es un objetivo que no se ha logrado.