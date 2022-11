El BID invierte en la protección del medio ambiente en América Latina

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que será anfitrión este mes de una reunión de mandatarios latinoamericanos, entre ellos varios de la ola izquierdista que han sido elegidos recientemente.



La cita será entre el 23 y 25 de este mes en Ciudad de México, indicó López Obrador.



Añadió que asistirán los presidentes de Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia, y que está a la espera de confirmación por parte del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.



Todos los mandatarios, a excepción de Guillermo Lasso, de Ecuador, son considerados de tendencia izquierdista.

López Obrador en el pasado ha expresado deseos de reformar a la Organización de Estados Americanos y la cumbre podría ser parte de ese plan.



López Obrador considera a la OEA como demasiado sumisa ante Estados Unidos y ha propuesto otros organismos regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como posible alternativa.



"Nos gustaría también que se reformara la OEA... que no esté subordinado a ningún país, a ningún gobierno, que no sea apéndice de ninguna hegemonía", dijo el mandatario mexicano.



López Obrador no asistió a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio porque no fueron invitados los mandatarios de Nicaragua, Venezuela y Cuba.