El artista cubano Erik Ravelo y Amnistía Internacional, contra la represión en todo el continente

Erik Ravelo es un joven artista cubano, nacido en La Habana y emigrado a Argentina en los noventa y luego a Italia, quien ha colaborado con reconocidas organizaciones internacionales. Su mas reciente colaboración es la obra “Detrás de la Pandemia”, con Amnistía Internacional.

De todo esto, su obra artística y sus intenciones a la hora de crear, estuvimos conversando.

Erik, ¿cómo surge la idea de esta obra visual?

La idea nació hablando con la Oficina de las Américas de Amnistía Internacional para lograr visualizar la campaña que ellos estaban llevando, que es dar una señal de alarma sobre la represión y lo que está pasando y como detrás de la situación con la pandemia muchos gobiernos usan cada vez más la represión. Es una campaña hecha para cualquier lugar del mundo donde los gobiernos se escudan detrás de la pandemia para cortar las libertades civiles fundamentales.

Cuéntenos del proceso creativo que hay en “Detrás de la Pandemia”.

Me vino a la cabeza la idea de que la máscara recordaba un poco los escudos usados por la policía, lo visualicé e hice una composición, el montaje; lo propuse y les gustó. Nació así, con ganas de alzar la voz y decir, “Oye, están apretando”.

Aclaro que la campaña está hecha para cualquier lugar del mundo donde hoy en día debido a la situación que estamos viviendo con la pandemia se sufre represión por parte del gobierno y las fuerzas del orden. No está hecha “para Cuba” en sí; más bien la colaboración con Amnistía es para toda la América. Pero la idea no es en sí una idea que responde a fronteras o geografía política; es una campaña contra la represión donde quiera que se manifieste.

Y eso incluye Cuba, pero también Colombia, Chile, Brasil, a ver media América y no excluye tampoco a Estados Unidos.

No quiero que sea visto como una campaña de izquierda o de derecha; esa definición ya me tiene loco. Porque para Cuba yo a lo mejor seré disidente y seré de derecha para cómo ven las cosas ellos, pero como me han acusado de progresista y socialista otros afuera de Cuba por los temas que trata mi trabajo, que generalmente son temas sociales, yo ya me ausento de esa lógica. Yo lo veo más como los que están arriba o los que están abajo.

Y por eso creo, dedico mi trabajo y mi arte con un sentido crítico sobre la actualidad de ciertos temas que me preocupan.

Tus obras han sido catalogadas de polémicas. “Sin Odio” y “Los intocables” fueron objeto de elogios y críticas ¿En este diapasón se mueven tus creaciones?

Yo hago un tipo de comunicación que creo que apunta y trata de que la gente reciba un fuerte impacto y mueva sus conciencias. No quiero hacer una imagen polémica, no es que quiera ofender a alguien, simplemente hago un ejercicio creativo. Pero me gusta generar imágenes que sean fuertes y que trasmitan un mensaje fuerte

Has participado en campañas de Reporteros sin Fronteras y de estas quiero que me digas qué significado ha tenido para ti.

Estuve muchos años en la Fábrica del Centro de Investigación de Comunicación de Benetton y Reporteros sin Fronteras nos pidió varias ideas. Entonces presenté la imagen del policía que le tapa la boca al periodista y la boca aparece en sus manos y esa campaña tuvo bastante impacto. Una experiencia por todo lo que estaba pasando en Cuba. Me enseñó el poder que tiene una imagen.

Afirmas que es necesario hacer campañas creativas y osadas. Dinos por qué.

En estos tiempos las asociaciones, los clientes, tienen miedo por lo que puede pasar por la pandemia; las personas que tienen algo que decir están con mucho miedo, no dejan que la creatividad impacte. Yo creo que en estos días es necesario comunicar con fuerza, campañas que la gente recuerde, piense y le quede el mensaje, que ayude a que la gente piense un poco.

Quiero volver a retomar el video “Detrás de la Pandemia”, su mensaje y quiero que hablemos de Cuba, donde a raíz del COVID-19 ha aumentado la represión y las denuncias en medio de tanto. Tus impresiones al respecto de lo que sucede en el país.

La situación de Cuba desgraciadamente no es nueva, se sufre mucho, ahora la justificación es la pandemia, lo que veo que pasa con Tania Bruguera, con Luz Escobar, con muchos intelectuales y artistas, como se los llevan presos sin motivos. Eso me inspiró mucho a trabajar. Me ofendí con el mitin de repudio, fue como un acto de repudio para atrás esta obra. Quería decir algo sobre esto, denunciar lo que estaba pasando.

¿Sé que los espíritus creativos no descansan, ya estás pensando en algo nuevo, está Erik Ravelo creando algo para sorprendernos?

Estoy trabajando con el Ejército de Salvación, un proyecto sobre las personas que viven en la calle, sin casa en medio de la pandemia. Antes de Navidad espero sacar la campaña.

Al final de la conversación Erik Ravelo me confiesa que sueña con ver de nuevo una generación de creativos cubanos al nivel y al talento de muchos que conoce merecen.

“No sé, no me acostumbro a ver marcas nacidas en Cuba cómo Bacardí rediseñar su botella sin plástico con una agencia o estudio de diseño americano. Me gusta pensar y soñar con la idea que un día los diseñadores y creativos cubanos puedan volver a ser vistos como lo que son”, dijo.

"Claro que sueño con poder ver de nuevo una generación cubana protagonista. Yo sé lo que fue el diseño, la gráfica y la creatividad cubana. Recuerda que soy nieto de Orlando Ravelo, vitrinista y diseñador de la tienda “El Encanto”, dijo el joven creador.