El actor Rafael Ernesto Hernández González dice que las autoridades necesitan reconocer su fracaso

Rafael Ernesto Hernández González, actor de "Lisanka" y "Ciudad en Rojo", pidió en Facebook a las autoridades que "reconozcan que han fallado en la dirección de la nación".



El texto completo del actor:

Ya está bueno de justificar las insuficiencias políticas y económicas con discursos gastados. Reconozcan que han fallado en la dirección de la nación. La patria no empieza y termina en el consejo de estado ni el palacio de las convenciones. Abajo el podio y arriba la pluralidad de voces. Cada quien lleva un pedazo de patria a cuesta y tiene derecho y responsabilidad sobre ella. Yo también soy patria y elijo vida y libertad no muerte. Nadie quiere una anexión... y ese que es anexionista repudia a su patria. Pero quien cree que un partido político y sus intereses, son más grande que la patria tampoco la valora, por tanto no la merece. El que ha tratado de amarrarla caprichosamente a una ideología y ponerla al servicio de esta no sabe lo que significa patria. Acaso no es esto también una forma de anexionarla? Se acabó el consenso sostenido por el miedo la ignorancia y el oportunismo. Por una patria plural. Patria eres tú, patria soy yo .... patria es humanidad.