El activista Angel Cuza Alfonso rechaza presentarse a una citación "que no cumple con la ley"

El activista Angel Cuza Alfonso dijo este lunes a Radio Martí que no se presentó el sábado pasado a una citación policial en La Habana y que podría ser arrestado en cualquier momento.

Cuza Alfonso explicó que un oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Denny le advirtió a su mujer que él tenía que presentarse a una unidad policial y que si no cumplía con la orden sería detenido.

“Citaciones oficiales no me dejaron. Entonces como no me dejaron citación oficial, no me voy a presentar en ningún lado”, afirmó. “Dijeron que me iban a venir a buscar para hacer una detención arbitraria como hacen ellos”, lamentó el activista.

Además, el oficial le dijo a la esposa de Cuza Alfonso que ella también tenía que presentarse. “Mi mujer nada tiene que ver conmigo, ni piensa como pienso yo”, dijo el activista al criticar la decisión de los agentes del régimen de involucrar a su esposa en el asunto.

“Ellos están violando las leyes, ellos tienen que venir con una citación formal, acuñada, firmada por el oficial que me está citando, con nombre y apellido, todo claramente”, subrayó.

Además, tienen que explicar “el por qué me está citando. Eso de que dile que vaya que se presente, eso no es así”, declaró a Radio Martí.

Angel Cuza Alfonso salió de prisión en enero pasado, tras pasar más de 8 meses encarcelado por participar en una protesta pacífica en la calle Obispo, en abril de 2021, en la capital cubana.

Luego fue detenido en mayo del 2022 por varios días en Villa Marista por filmar el incendio en el Hotel Saratoga de La Habana.